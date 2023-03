Wieso die Burgenländer sauer sind und Rendi-Wagner mit der Verwässerung der Mitgliederbefragung nicht so ein Problem hat.

Mit Andreas Babler wird das Kandidatenfeld weiter aufgemischt.

Nikolaus Kowall freut das: Der Schriftsteller Robert Menasse tat via Facebook kund, dass er der SPÖ (wieder) beigetreten sei. Um Nikolaus Kowall wählen zu können. Und er ist offenbar nicht allein. Die Sektion 8 in der SPÖ, die Kowall mitbegründet hat, berichtet seit zwei Tagen von einer kleinen Eintrittswelle.

Mit Freitag, also bis spätestens 23.59 Uhr, hat die SPÖ den Stichtag festgelegt, bis zu dem man SPÖ-Mitglied sein muss, um an der Mitgliederbefragung teilnehmen bzw. sich selbst zu dieser aufstellen lassen zu können. Das hat das Präsidium der SPÖ am Mittwoch einstimmig beschlossen, es findet aber nicht die ungeteilte Zustimmung in der Partei.

Manche hätten es besser gefunden, den Stichtag auf einen vergangenen Tag zu verlegen, um eine Eintrittswelle von Menschen zu verhindern, die nun taktisch motiviert der Partei beitreten, um den ihnen genehmen Kandidaten zu unterstützen. Im schlimmsten Fall ein Missbrauch, im besseren zumindest eine Relativierung der Mitgliederbefragung durch Zählkandidaten. Im Prinzip kann nun jeder, auch Anhänger von anderen Parteien, der SPÖ beitreten, um deren Befragung zu beeinflussen.



Und auch die Liste der Kandidaten ist um einen Namen länger geworden. Andreas Babler, Bürgermeister von Traiskirchen, wird im gleichen Parteiflügel wie Kowall um Stimmen werben.