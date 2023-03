Unklare Lage in der roten Führungsfrage: Die Mitgliederbefragung sorgt für mehrere Irritationen.

Nikolaus Kowall freut das: Der Schriftsteller Robert Menasse tat via Facebook kund, dass er der SPÖ (wieder) beigetreten sei. Um Nikolaus Kowall wählen zu können. Und er ist offenbar nicht allein. Die Sektion 8 in der SPÖ, die Kowall mitbegründet hatte, berichtet seit zwei Tagen von einer kleinen Eintrittswelle.

Mit Freitag, also bis spätestens 23:59 Uhr, hat die SPÖ den Stichtag festgelegt, bis zu dem man SPÖ-Mitglied sein muss, um an der Mitgliederbefragung teilnehmen zu können bzw. sich selbst zu dieser aufzustellen kann. Das hat das Präsidium der SPÖ am Mittwoch einstimmig beschlossen, es findet aber nicht die ungeteilte Zustimmung in der Partei.