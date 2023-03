Die EU und ihr „Inflation Stimulation Act“

Europas Antwort auf die amerikanischen Versuche, zukunftsträchtige Industrien anzulocken, ist ein weiteres gigantisches Subventionsprogramm auf Schuldenbasis. Dabei hat die Industrie hier ganz andere Probleme.

In Brüssel reden sie jetzt viel davon, dass Europa die globale Führungsrolle im Sektor klimaschonende Technologien übernehmen müsse. Und darüber, wie man dieses Ziel erreichen könnte.

Daran ist nichts falsch. Allerdings hat sich die EU schon oft große Ziele gesetzt, ohne diese auch nur annähernd zu erreichen. Das berühmte Lissabon-Ziel aus dem Jahr 2000 beispielsweise, nach dem die Gemeinschaft spätestens seit 2010 der wettbewerbsfähigste, innovativste und dynamischste wissensgestützte Wirtschaftsraum des Globus sein sollte.

Das Ergebnis kennen wir unterdessen: Europa wächst langsamer als der Rest der Welt, hinkt in Sachen Digitalisierung schon weit hinter so manchem damaligen Schwellenland her, ist in den meisten Zukunftstechnologien abgehängt und im Übrigen gerade dabei, den letzten Industriezweig, in dem es noch eine globale Führungsrolle hat, nämlich die Motorentechnologie, erfolgreich umzubringen.

Es ist also ein gewisses Maß an Vorsicht bei der Bewertung von EU-Zielen angebracht. Zumal sich ja in dem eingangs erwähnten Plan, führend im Sektor der derzeit weitgehend von chinesischen Firmen beherrschten Klimarettungs-Technologien zu werden, schon wieder die alten Fehler einzuschleichen beginnen. Man kann das wunderbar an der Brüsseler Reaktion auf den amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) beobachten, mit dessen Hilfe die Biden-Administration die Produktion von Umwelttechnologien in die USA locken möchte.