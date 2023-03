Die Kunst, einem Hirntumor zu trotzen

Geboren ist Blanka Rádóczy in der ungarischen Stadt Pécs. Sie wuchs dort und in der Schweiz auf. Rádóczy studierte Bühnen- und Filmgestaltung an der Universität für angewandte Kunst Wien und später Regie an der Theaterakademie August Everding in München. Sie arbeitet unter anderem am Residenztheater München, der Staatsoper Stuttgart, dem Schauspielhaus Graz und bei der Biennale. Ihr Stück „Absence“ im Wiener Kosmos-Theater hat am 28. März um 20 Uhr Premiere. Es folgen weitere Aufführungen im März und April.