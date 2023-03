175 Jahre: Happy Birthday für das Innenministerium

Am 20. März 1848 wurde das Ministerium gegründet. Und so feierte man am Donnerstag im Palais Modena dessen 175. „Geburtstag“. Sieben (Ex-)Ressortchefs kamen zum Fest.

Der mit viel Zierrat ausgestattete Festsaal des Palais Modena in der Wiener Herrengasse, dem heutigen Sitz des Innenministeriums; Männer in blauen Uniformen; rot-weiß-rote Fahnen mit dem schwarzen Adler, dem Wappen der Republik; EU-Flaggen mit den zwölf goldenen Sternen auf blauem Hintergrund. So sieht sie aus, die Kulisse für einen besonderen „Geburtstag“.

Gefeiert wird an diesem Donnerstag keine Person, sondern ein Amt. Das Innenministerium. Sechs frühere Innenminister sind gekommen. Der Amtsinhaber, Gerhard Karner (ÖVP), hält die Eröffnungsrede. Und gratuliert: „Liebes Innenministerium, alles Gute zum 175. Geburtstag!“

Laut Protokoll sitzen sie aufgefädelt in der ersten Reihe, sechs der Vorgänger von Karner, der selbst der 77. Innenminister Österreichs ist. Da sind in chronologischer Reihenfolge: Karl Schlögl (SPÖ), sein Nachfolger Ernst Strasser (der frühere ÖVP-Politiker zeigt sich nach seiner vor rund zehn Jahren ergangenen Verurteilung in der Cash-for-Law-Affäre nicht allzu oft in Öffentlichkeit) und dessen (vorerst interimistischer, später erneut amtierender) Nachfolger Günther Platter (ÖVP).