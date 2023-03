Doppelnamen, kreativ gemischt: Ungeahnte Möglichkeiten

Die Kinder von Frau Schnüller und Herrn Kleber als Knüller? „Meshing“ mache ich schon lang.

Doppelnamen sind nicht immer wahnsinnig praktisch. Manchmal möchte ich mich beim ersten Händeschütteln fast entschuldigen, und mehr als einmal habe ich jemandem gesagt, dass er sich meinen Nachnamen nicht merken muss. Zum Teil stelle ich mich auch nur mit einem Namensteil vor. Und trotzdem geht es mir nach beinahe zwei Jahrzehnten wie kurz vor der Hochzeit: Ich könnte mich auch jetzt nicht für nur einen Namen entscheiden.

Die Namenswahl ist ein beinahe unerschöpfliches Thema. Was dieser Tage auch in Deutschland wieder deutlich wurde. Das Recht dort ist ja ziemlich restriktiv: Weder können etwa beide Ehepartner einen Doppelnamen annehmen noch diesen an ihre Kinder weitergeben. Die Ampelkoalition will das ändern – und dabei ist von den Grünen gleich noch ein kreativer Vorschlag gekommen. Anstelle von Doppelnamen mit Bindestrich könne man doch Nachnamen verschmelzen. „Meshing“ lautet der Begriff dafür.

Der Vorschlag sorgte einerseits für Haareraufen und wahrscheinlich erhöhten Alkoholkonsum bei den Namenskundlern im deutschsprachigen Raum. (Ja, tatsächlich, man kann in Leipzig Onomastik studieren, ein spannendes Fach, Herkunft und Bedeutung stehen dabei im Zentrum.) Und andererseits natürlich für viele Witze. Kleber statt Klein-Weber, Müder statt Schneider-Müller. Oder Schnüller. Herr Kleber und Frau Schnüller könnten ihre Kinder Schnüller-Kleber nennen oder Knüller. Wäre das nicht nett?

Die Möglichkeiten scheinen jedenfalls unerschöpflich. Namen sind dann, wie jetzt schon oft behauptet, wirklich Schall und Rauch. Vielleicht aber auch Schrauch. (Ja, ich weiß, der lag auf der Hand.) Mein Twitter-Name ist übrigens schon seit vielen Jahren Rosa Schmidtthaler. Ich mag ihn.