Anklage gegen Ex-FPÖ-Landeschef Kurt Scheuch

Der frühere Landeshauptmannstellvertreter muss wegen NS-Runen in seinem Gartenzaun vor Gericht.

Kurt Scheuch war jahrelang einer der führenden Politiker der Freiheitlichen in Kärnten. Als treuer Weggefährte von Jörg Haider hatte er etliche Spitzenfunktionen inne: Er war Klubchef der Freiheitlichen im Landtag, später Landeshauptmannstellvertreter und Parteichef der Kärntner Freiheitlichen. Am 10. Mai steht Scheuch in Klagenfurt vor Gericht: Es gibt eine rechtskräftige Anklage wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz, die Strafdrohung beträgt ein bis zehn Jahre Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.