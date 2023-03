(c) dpa (A3582 Alexander R�sche)

Verkehr ist einer der Hauptverursacher der klimaschädlichen Treibhausgase. Kommunen sind dem aber nicht hilflos ausgeliefert, meint der Rechnungshof.

Der Rechnungshof lobt die Straßenbahnh-Projekte in Graz, Linz und Innsbruck. Und er fordert verkehrsgestaltende Maßnahmen. Unter anderem auch Tempobeschränkungen.

Ein Satz, den man nicht so oft liest: „Der Rechnungshof würdigt, dass bereits in der Planungsphase der Projekte zukunftsbezogene Parameter bedacht wurden.“ Das ist einer der Kernsätze der Beurteilung von Verkehrsprojekten, die in Graz, Linz und Innsbruck umgesetzt worden sind.