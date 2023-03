Beratungsunternehmen Accenture will rund 19.000 Mitarbeiter entlassen

Die Stellenstreichungen betreffen 2,5 Prozent der Mitarbeiter. Ziel sei es, das Unternehmen „zu verschlanken“.

Das Beratungsunternehmen Accenture will weltweit rund 19.000 Mitarbeiter entlassen. Ziel sei es, das Unternehmen zu "verschlanken" und Kosten zu senken, erklärte Accenture in einem am Donnerstag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokument. Die Entlassungen sollen demnach über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren erfolgen und betreffen rund 2,5 Prozent der derzeit weltweit 738.000 Mitarbeiter.

Das Unternehmen rechnet durch die Entlassungen mit einmaligen Kosten von rund 1,5 Mrd. Dollar (knapp 1,4 Milliarden Euro). Davon entfallen 1,2 Mrd. Dollar auf Abfindungen und weitere Personalkosten. Zugleich erklärte Accenture, weiter Mitarbeiter einstellen zu wollen, "insbesondere, um unsere strategischen Wachstumsprioritäten zu unterstützen".

Accenture ist eines der größten Beratungsunternehmen der Welt und hat nach eigenen Angaben Kunden in mehr als 120 Ländern. Das Unternehmen hat seinen Sitz im irischen Dublin, wird aber an der New Yorker Wall Street gehandelt.

(APA/AFP)