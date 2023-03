Womöglich Werk von Jackson Pollock in Bulgarien aufgetaucht

Das Gemälde stammt vermutlich aus der Sammlung des früheren rumänischen Diktators Ceaușescu.

Die Polizei in Bulgarien hat ein Gemälde beschlagnahmt, bei dem es sich um ein unbekanntes Werk des US-Malers Jackson Pollock handeln könnte. "Die kompetentesten Experten in Bulgarien haben das Bild untersucht und uns versichert, dass die Authentizität so gut wie sicher ist", sagte der bulgarische Innenminister Ivan Demerdzhiev am Donnerstag.

Laut Experten der Nationalgalerie in der Hauptstadt Sofia deuten Farbpigmente, Technik und Stil des zwei Meter großen Bilds auf ein Werk des abstrakten Malers aus der Zeit zwischen 1949 und 1950 hin. Die Echtheit soll allerdings noch durch ausgewiesene Pollock-Experten bestätigt werden.

Im Februar bei Hausdurchsuchung aufgetaucht

Die Polizei fand das Bild - ein rot-schwarzes abstraktes Motiv vor einem goldenen Hintergrund - bereits im Februar bei einer Hausdurchsuchung in Sofia, an der auch Europol und die griechische Polizei beteiligt waren. Es trägt eine mutmaßliche Signatur des Künstlers, auf der Rückseite ist eine Widmung für den Hollywood-Star Lauren Bacall zu lesen, die mit Pollock befreundet war.

Ebenfalls auf der Rückseite sind Siegel und Unterschrift des früheren rumänischen Diktators Nicolae Ceaușescu zu sehen - ein Indiz dafür, dass das Bild einmal zur Privatsammlung Ceaușescu gehörte. Das Gemälde befand sich nach Angaben des Innenministers zunächst in Griechenland und wurde dann nach Bulgarien geschmuggelt, wo es weiterverkauft werden sollte.

Sollte sich die Echtheit des Bildes bestätigen, will Bulgarien es nach Demerdzhievs Angaben in den Staatsbesitz überführen. "Das letzte Pollock-Gemälde hat 100 Millionen Euro eingebracht, und ich erwarte nicht, dass dieses hier weniger kosten wird", sagte Demerdzhiev.

(APA/AFP)