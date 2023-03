Medienberichte: Bayern schmeißt Trainer Nagelsmann raus

Deutsche Medien berichten, dass der FC Bayern München die Zusammenarbeit mit Trainer Julian Nagelsmann mit sofortiger Wirkung beendet. Ein Nachfolger soll bereits gefunden sein.

Mehrere deutsche Medien berichten, dass Julian Nagelsmann nicht länger Trainer des FC Bayern München ist. Laut der in Fußball-Fragen normalerweise gut informierten „Bild"-Zeitung hat sich der Spitzenreiter der deutschen Bundesliga mit sofortiger Wirkung vom 35-Jährigen getrennt. Heißeste Aktie als Nachfolger dürfte Thomas Tuchel sein. Von offizieller Seite gab es bisher keine Bestätigung.

Die Bayern stehen in der Meisterschaft erstmals seit langem wieder wirklich unter Druck. Sie liegen einen Punkt hinter Borussia Dortmund. Den Bayern lag das 1:2 bei Leverkusen am Sonntag noch schwer im Magen. "Wir müssen auf jeden Fall gewinnen, sonst wird es schwierig, die Meisterschaft zu holen", warnte Trainer Julian Nagelsmann im Hinblick auf den Kracher gegen Borussia Dortmund am 1. April.

Sportchef Hasan Salihamidzic war nach dem Match am Wochenende außer sich. "Das war nicht das, was Bayern München bedeutet", schimpfte er. "Wir haben alles vermissen lassen. Haben uns von einer Mannschaft, die am Donnerstag noch gespielt hat, überrennen lassen." Den Grund für die Niederlage ortete Salihamidzic in der Einstellung: "So wenig Antrieb, so wenig Mentalität, so wenig Zweikampfführung, so wenig Durchsetzungsvermögen habe ich selten erlebt."

Nun dürfte man in der Vereinsführung die Schuld für die recht holprige Saison doch auch bei Trainer Nagelsmann gesehen haben.

