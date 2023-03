"Nur in Wien": Von guten und von schlechten Bänken

Wolfgang Freitag untersucht in seinem jüngsten Buch die Wiener Stadtmöbel - von der Litfaßsäule bis zum Kanalgitter.

Es gibt wohl nur wenige, die derart offenen Auges in Wien unterwegs sind wie er. „Presse“-Leser kennen Wolfgang Freitags Kolumnen, in denen er jede Woche das Stadtbild liebevoll-kritisch kommentiert.

Für sein neues Buch hat der Historiker, langjährige „Presse“-Redakteur und ausdauernde Fußgänger nun jene urbanen Elemente unter die Lupe genommen, die Wien zu Wien machen: Litfaßsäulen und Kanalgitter, Papierkörbe und Straßenschilder, Hydranten oder die Würfeluhr. Zu allem hat Freitag ausführlich recherchiert; selbst Hersteller wie die Emaillemanufaktur Riess hat er (wegen der Schilder in „Wiener Blau“) besucht.

Präsentiert wurde „Nur in Wien“ denn auch in passendem Rahmen: Im Ahnensaal des Bundesdenkmalamts, wo Stadtforscher Peter Payer die Fragen stellte und Denkmalamtspräsident Christoph Bazil die Gäste zu einer exklusiven kleinen Führung durch die Hofburg-Räumlichkeiten lud. Freitags liebstes Objekt, wenn er denn eines nennen muss, ist übrigens die klassische Ringstraßenbank. Und größtes Hassobjekt? Auch eine Bank, jenes Stahlrohr-Brett-Modell, das inzwischen aus pragmatischen Gründen weit verbreitet ist. Ein Ding, wie Freitag schreibt, „das so unglückselig dasteht, als würde es aus Scham ob der eigenen Existenz am liebsten im Erdboden versinken“.

„Nur in Wien. Von den kleinen Dingen, die die große Stadt bedeuten“, Czernin Verlag, 240 Seiten, 25 Euro.