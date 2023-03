Nikolaus Kowall zieht Kandidatur für SPÖ-Spitze zurück

Da sich nun auch Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler für den SPÖ-Parteivorsitz interessiere, ziehe er sich zurück, verkündet der einstige Leiter der „Sektion 8“.

Am Dienstag kündigte Nikolaus Kowall an, Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil Konkurrenz machen und in das Rennen um die Führung der SPÖ einsteigen zu wollen. Der 40-jährige Wien-Politiker begründete seine Kandidatur damit, „dass ich die beiden anderen Kandidat:innen für ungeeignet halte, das zu tun, was gerade am wichtigsten für Österreich ist: Dem rechten Populismus Einhalt gebieten“. Zudem gehe es ihm auch um eine „einmalige Chance für die Parteidemokratie in der SPÖ“. Heute, Freitag, klingt das anders: Auf Twitter gibt der ehemalige Leiter der „Sektion 8“ bekannt, seine Kandidatur wieder zurückziehen zu wollen.

Die Begründung: Seit gestern, Donnerstag, seien die Karten für die Mitgliederbefragung zum SPÖ-Parteivorsitz - die am Tag nach der Salzburg-Wahl beginnen wird - einige weitere Kandidaten vorgetreten - darunter der Bürgermeister von Traiskirchen, Andreas Babler.

Kowalls Credo sei gewesen: „Wenn wer gewichtigerer als Alternative zu Pam und Dosko in den Ring steigt, dann lasse ich der Person den Vortritt. Ich stehe zu meinem Wort und ziehe meine Kandidatur zurück. Die Stimmen sollen sich nicht zwischen Andi Babler und mir aufsplitten.“

Bis heute, Freitag, 23.59 Uhr, kann, wer möchte, noch Parteimitglied werden, um an der Mitgliederbefragung teilnehmen bzw. sich selbst zu dieser aufstellen lassen zu können. Das hat das Präsidium der SPÖ am Mittwoch einstimmig beschlossen. Seither wurden „einige Hundert“ Anträge gestellt, heißt es aus Parteikreisen - darunter auch seitens des Schriftstellers Robert Menasse.

(hell)