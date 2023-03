Der Bestsellerautor Bas Kast ergründete seine Seele. Dafür nahm er Ecstasy und halluzinogene Pilze, hungerte und stürzte sich in eiskaltes Wasser. Nun will er, dass wir alle davon lernen.

Eine Herzkrankheit brachte Bas Kast dazu, sich mit seiner Ernährung zu beschäftigen. Das daraus entstandene Buch „Der Ernährungskompass“ wurde ein Bestseller. Doch statt den Erfolg genießen zu können, fiel der Wissenschaftsjournalist in ein depressives Loch. Eine klinische Diagnose hatte er nicht, aber er beschloss, sich mit Strategien für die Psyche auseinanderzusetzen. Das Ergebnis ist „Der Kompass für die Seele“.

Es ist eine Heimkehr, der 50-jährige Kast studierte Psychologie mit Schwerpunkt Hirnforschung. Für seine Recherchen beschäftigte er sich mit der wissenschaftlichen Belastbarkeit von Altbekanntem wie Sport und Ernährung. Dazu probierte er auch Eisbäder, Meditation und Substanzen, die in vielen Gesellschaften als Drogen gelten.

Sie haben für Ihr neues Buch „Kompass für die Seele“ dreimal MDMA und mehr als zwölf Mal Psilocybin genommen, besser bekannt als Ecstasy und Magic Mushrooms. Waren das Ihre ersten Drogenerfahrungen?

Bas Kast: Ja, abgesehen von Alkohol. Ich bin halber Holländer und habe ein oder zwei Mal in Holland an einer Cannabiszigarette gepafft. Man kann MDMA und Psilocybin zwar als Drogen bezeichnen, sie lassen sich aber mittlerweile als Arzneimittel sehen. MDMA hat in den USA eine Phase-drei-Studie überstanden und steht kurz vor der Zulassung als begleitende Medizin in der Therapie von posttraumatischen Stressbelastungen.

Die Therapeutin, die Sie begleitet, können Sie nur als S. nennen. Klingt nicht nach der üblichen Medizin.