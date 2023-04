Digitalisierung revolutioniert Therapiemöglichkeiten

Innovationen. Die Fortschritte in Forschung, Medizin und Technologie gehen Hand in Hand und die Vision von der personalisierten Medizin schreitet voran.

Die Digitalisierung hat viele Vorteile für unsere Gesellschaft. Unter anderem treibt sie die personalisierte Medizin stetig voran und verbessert für Behandelnde und Patient:innen sowohl die Diagnostik als auch die Therapiemöglichkeiten. Viele Erkrankungen verlieren an Schrecken, weil sie rechtzeitig erkannt, verhindert bzw. effektiv behandelt werden können. Im Bereich der personalisierten Medizin ist Roche ein Vorreiter. „Wir arbeiten mit Leidenschaft daran, die Gesundheit und das Leben unserer Patient:innen zu verbessern“, sagt Susanne Erkens-Reck, General

Managerin bei Roche Austria.

Schnellere Prozesse

Prozesse werden durch die Digitalisierung schneller und effizienter – über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, von der Forschung und der klinischen Entwicklung, über die Produktion und Lieferketten bis hin zum Marktzugang und der Versorgung. Dank Datenverknüpfungen und Machine Learning lassen sich zum Beispiel neue Algorithmen entwickeln und bessere Vorhersagen treffen, sodass Komplikationen immer frühzeitiger aufgezeigt werden können. Optimalerweise, noch bevor Erkrankungen entstehen. „Unser aller Ziel ist ein nachhaltiges, effizientes Gesundheitssystem zum Wohl der Patient:innen und die Digitalisierung ist hier ein wichtiges Tool“, betont Susanne Erkens-Reck.

Fortschritte bei Lungenkrebs

In einer personalisierten Medizin passen die Arzneimittel immer besser zu den individuellen Erkrankungen der zu behandelnden Patient:innen. Das erhöht die Chance auf eine erfolgreiche Therapie.

In der Onkologie lässt sich der Fortschritt besonders gut beobachten. Schritt für Schritt führt die Verknüpfung von Forschung, Medizin und Technologie zu Synergien in der Krebstherapie. Ein wichtiger Meilenstein war etwa die Next Generation Sequencing, mit deren Hilfe es möglich wurde, neue Subtypen einer Tumorerkrankung zu definieren. Lungenkrebs ist neben Brustkrebs jene Tumorerkrankung, bei der personalisierte Therapien bereits heute zum Einsatz kommen. In der Vergangenheit führte an der herkömmlichen Chemotherapie kaum ein Weg vorbei. Bei dieser Form der Behandlung wurden neben den Krebszellen aber auch gesunde Zellen beschädigt. Dementsprechend groß konnten die Nebenwirkungen sein. Mittlerweile ist die Genom-Sequenzierung im Labor gängige Praxis und wird auch zunehmend in den klinischen Alltag integriert. Mittels spezifischer genetischer Marker konnte die Forschung mittlerweile rund zehn verschiedene Untertypen des Lungenkarzinoms ausfindig machen. Das hat positive Auswirkungen auf die Therapie. Viele verschiedene Lungenkrebstypen lassen sich zielgerichteter behandeln.

Potenziale weiterentwickeln

Damit die Vorteile der Digitalisierung in der Medizin auch wirklich vorangetrieben und genutzt werden können, braucht es unbedingt die geeignete IT-Infrastruktur. Kontinuierlich wachsen die zur Verfügung stehenden Datenmengen. Big Data alleine ist zu wenig. Nur mit nach dem FAIR-Prinzip (findable, accessible, interoperable, reusable) standardisierten Daten kann die Forschung aus gesammelten Daten neue Erkenntnisse gewinnen. „Bei Roche haben wir deshalb schon frühzeitig unsere Pipeline, Kompetenzen und Partnerschaften auf diese Anforderungen ausgelegt“, so die General Managerin.

www.roche.at

Roche auf Linkedin