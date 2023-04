Gesundheit kennt keine Grenzen

Sanofi setzt sich mit der Non-Profit-Organisation Sanofi Global Health dafür ein, dass auch Menschen in armen Ländern Zugang zu bester medizinischer Versorgung haben. (c) Anindito Mukherjee

Versorgung. Gesundheit betrifft jeden einzelnen Menschen auf unserer Welt. Jedoch haben geschätzte 2,5 Milliarden Personen keinen Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung. Das Gesundheitsunternehmen Sanofi trägt über zwei Schienen zur Abhilfe bei.

Harte Fakten führen vor Augen, wie große Unterschiede es weltweit in der Gesundheitsversorgung gibt. Die Heilungschancen für ein krebskrankes Kind in den USA liegen bei 80 Prozent, in Afrika südlich der Sahara sind es nur 20 Prozent. Während durchschnittlich fast drei Viertel der Menschen in reichen Ländern eine Covid-19-Impfung erhielten, war es in einkommensschwachen Ländern nicht einmal ein Viertel.1

„Gesundheit darf keine Frage des Geldes sein.“

Die Beseitigung dieser eklatanten Ungleichheiten ist nicht nur ein Ziel der Weltgesundheitsorganisation. Der globale Gesundheitskonzern Sanofi möchte auf zwei Wegen zu einer gerechteren Gesundheitsversorgung beitragen. „Gesundheit darf keine Frage des Geldes und des Wohnorts sein. Als Gesundheitsunternehmen sehen wir es als unsere Verantwortung, gegen Diskriminierungen und für mehr soziale Gerechtigkeit einzutreten“, sagt Marcus Lueger, Geschäftsführer Finanzen von Sanofi Österreich.

Lebenswichtige Medikamente für arme Länder

Dazu hat Sanofi 2021 die Non-Profit-Organisation Sanofi Global Health gegründet. Sie versorgt die 40 ärmsten Länder der Welt mit 30 lebenswichtigen Medikamenten, etwa für die Behandlung von Tuberkulose, Malaria, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2022 sind die Medikamente unter der gemeinnützigen Marke Impact® gebündelt.

Zusätzlich hat Sanofi Global Health einen Fonds eingerichtet, der regionale Investitionen in den Aufbau und die Verbesserung des Gesundheitswesens finanziell unterstützt. „Wenn wir nachhaltig eine bessere Gesundheitsversorgung für alle Menschen schaffen wollen, brauchen wir die Verantwortlichen auf lokaler Ebene als Partner. Ich konnte mich selbst davon überzeugen, da ich in Westafrika aufgewachsen bin und die medizinischen Nöte der Bevölkerung persönlich erlebt habe. Nur eine systematische Unterstützung bringt uns hier weiter“, erklärt Lueger.

(c) Andrew Marinkovich

Gefährdete Bevölkerungsgruppen

Die zweite Schiene, über die Sanofi zu einer besseren Gesundheitsversorgung für alle beitragen will, ist die Foundation S. Der philanthropische „Think-and-Do-Tank“ wurde 2022 mit dem Ziel gegründet, das Leben von vulnerablen Bevölkerungsgruppen durch Zusammenarbeit mit Gemeinschaften vor Ort zu verbessern. Der Fokus liegt dabei auf Kindern mit Krebserkrankungen sowie Menschen, die vom Klimawandel, vernachlässigten Tropenkrankheiten oder humanitären Krisen betroffen sind.

Höhere Überlebensrate von krebskranken Kindern

Herzstück der Foundation S ist das Programm „My Child Matters“ zur Unterstützung krebskranker Kinder, um deren weltweite Überlebensrate bis 2030 auf 60 Prozent zu erhöhen. Gemeinsam mit lokalen Organisationen fördert die Initiative die Schulung und Weiterbildung von Fachkräften, den Austausch sowie die Sensibilisierung der Zivilgesellschaft und der Politik. Bisher wurden 83 Projekte unterstützt, mehr als 120.000 Kindern geholfen und 30.000 medizinische Fachkräfte geschult. „Krebs ist in den Entwicklungsländern eine der häufigsten Todesursachen für Kinder. Daher möchten wir in ärmeren Ländern einen besseren Zugang zu Krebsdiagnosen und -behandlungen für diese Gruppe schaffen“, so Lueger.

1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)