62-Jähriger nach Wohnungsbrand in Wels tot geborgen

Das Feuer brach im vierten Stock aus. Die Ursache ist noch unklar. Die restlichen Bewohner des Hauses wurden von der Feuerwehre vor den Flammen gerettet.

Nach einem Wohnungsbrand in der Nacht auf Freitag in Wels haben die Einsatzkräfte einen 62-jährigen Bewohner nur mehr tot bergen können, bestätigte die Polizei einen Bericht der Welser Feuerwehr. 25 Personen wurden von Atemschutztrupps über das verrauchte Stiegenhaus aus dem Mehrparteienhaus gerettet, nachdem in der Wohnung im vierten Stock Feuer ausgebrochen war. Vier wurden über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.