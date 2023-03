Deutscher Verkehrsstreik am Montag wird Österreich massiv betreffen

Alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck sind betroffen. Fahrzeiten verlängern sich um bis zu drei Stunden. Alleine 39 AUA-Verbindungen am Flughafen Wien sind betroffen.

Ein gewerkschaftlicher Warnstreik im gesamten Verkehrssektor in Deutschland am Montag wird auch in Österreich zu massiven Auswirkungen im Zugverkehr und in der Luftfahrt führen. So sind alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck betroffen. Ein Pendelverkehr im Zweistundentakt wird eingerichtet. Fahrten können bis zu drei Stunden länger dauern. Züge von und nach Deutschland werden kurzgeführt oder fallen aus. Auch viele Flugverbindungen mit dem Nachbarland werden ausfallen.

Alle RJ- und RJX-Verbindungen, die planmäßig über das Deutsche Eck fahren, enden und beginnen in Salzburg Hbf bzw. Kufstein. Den Pendelverkehr gibt es zwischen Wörgl und Salzburg. Die ÖBB empfehlen, Reisen von, nach und über Deutschland zu verschieben. Aktuelle Infos gibt es auf oebb.at.

Tickets, die für eine Reise von/nach/über Deutschland während des Streiks gebucht wurden, können bei Nichtantritt der Reise kostenlos storniert und rückerstattet werden. Die Zugbindung für Sparschiene-Tickets, die im Streikzeitraum gültig sind und bis zum 23.3. gekauft wurden, gilt als aufgehoben: Nationale ÖBB Sparschiene-Tickets für Verbindungen am 27.3. über das Deutsche Eck können daraus folgend bis inklusive 29.3.2023 verwendet werden. Internationale ÖBB-Sparschiene- und Standard-Tickets von/nach Deutschland mit Reisedatum 27.3. und 28.3. sind ab sofort bis inklusive 4.4.2023 gültig.

Ausfälle auch in der Luftfahrt

Einzelne Nachtzugverbindungen sind bereits ab der Nacht von 25. März auf 26. März betroffen. Die Einschränkungen im Nachtzugverkehr werden teilweise bis zur Nacht von 28. März auf 29. März andauern. Bei allen Nachtzügen, die von Ausfällen oder Teilausfällen aufgrund des Streiks betroffen sind, können die Tickets ebenfalls kostenlos storniert und rückerstattet werden.

Auch in der Luftfahrt wird es zu Ausfällen kommen. Am stärksten ist naturgemäß der mit Abstand größte Flughafen Wien-Schwechat betroffen. Aber auch Flüge in Graz, Salzburg, Innsbruck, Linz und Klagenfurt können ausfallen.

Am Flughafen Wien sind nach Stand Freitagmittag beispielsweise alleine 39 AUA-Verbindungen von und nach München bzw. Frankfurt betroffen, sagte eine AUA-Sprecherin. Die AUA informiere ihre Passagiere umfassend. Auch ein Sprecher des Flughafens Wien bat alle Reisenden, sich bei ihren Airlines oder Reiseveranstaltern zu ihren Flügen zu informieren. Nicht nur die AUA verbindet Wien oder Bundesländerflughäfen mit deutschen Airports.