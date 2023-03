Vor allem die U4 ist betroffen, sie erhält neue Gleise. Im Bereich vom Franz-Josefs-Kai wird die Tunneldecke saniert. Zum Teil handelt es sich um Vorarbeiten für den Sommer.

Öffi-Fahrerinnen und -Fahrer müssen in der Woche der Osterferien vom 1. bis 8. April mit Behinderungen rechnen. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten - zum Teil handelt es sich um Vorarbeiten für den Sommer. Betroffen ist vor allem die U-Bahn-Linie U4, die im Bereich Längenfeldgasse und Meidling Hauptstraße neue Gleise erhält, informierten die Wiener Linien am Freitag. Im Bereich vom Franz-Josefs-Kai wird die U4-Tunneldecke saniert.

Die U4 wird schon seit einigen Jahren Stück für Stück modernisiert. Nun werden von Samstag, 1. April ab 00.30 Uhr bis Montag, 10. April Betriebsschluss bei den Stationen Längenfeldgasse und Meidling Hauptstraße neue Gleise verlegt. In diesem Bereich müssen Fahrgäste auf den Ersatzbus U4E ausweichen.

Neue Treppen am Matzleinsdorfer Platz

Bei der Straßenbahnhaltestelle Matzleinsdorfer Platz werden neue Treppen und Lifte eingebaut. Die neue Liftanlage wird zukünftig zur U2 führen. Aufgrund der Arbeiten im Gleisbereich kommt es am Osterwochenende, also von Samstag, 8. April, bis inklusive Montag, 10. April, zu Umleitungen bei den Linien 1, 18, 62 und der Badner Bahn. Konkret wird die Linie 1 kurzgeführt und hält nur zwischen Prater Hauptallee - Oper, Karlsplatz - Schwarzenbergplatz - Karlsplatz. Die Linie 18 fährt nur zwischen Schlachthausgasse - Hauptbahnhof - Quellenplatz. Die Linie 62 übernimmt einen Teil der Linie 1 und verkehrt auf der Strecke Lainz - Matzleinsdorfer Platz - Stefan-Fadinger-Platz. Und die Badner Bahn ist in dem Zeitraum nur zwischen Baden und Aßmayergasse in Betrieb.

Ersatzweise fährt zwischen Oper, Karlsplatz und Matzleinsdorfer Platz der Ersatzbus 1E. Zusätzlich werden die Intervalle der Linien 6 und 59A während der drei Tage verstärkt. Die Wiener Linien empfehlen Fahrgästen außerdem auf die U1 und die S-Bahn auszuweichen.

Sanierung der Donaustadtbrücke

Aufgrund der Sanierungsarbeiten bei der U4 im Bereich vom Franz-Josefs-Kai gibt es nicht nur Verkehrseinschränkungen im Individualverkehr, sondern es fährt auch die Linie 31 von 1. bis 8. April nur zwischen Stammersdorf und Klosterneuburger Straße/Wallensteinstraße und weiter zum Wallensteinplatz. Die Wiener Linien empfehlen Fahrgästen auf die Linien 5, 5B, 33 und in weiterer Folge auf die U2 oder U4, die in diesem Bereich uneingeschränkt fährt, umzusteigen. Die Linie 5B fährt in verdichteten Intervallen.

Mitte April führen die Wiener Linien auch Sanierungsarbeiten an der Donaustadtbrücke durch. Die U2 kann daher von Samstag, 15. April, 00.30 Uhr bis Sonntag, 16. April, Betriebsschluss, nicht zwischen den Stationen Stadion und Donaustadtbrücke fahren. Für mobilitätseingeschränkte Personen fährt ein Shuttle alle 15 Minuten zwischen den Stationen Stadion, Donaumarina und Donaustadtbrücke. Alle weiteren Fahrgäste bitten die Wiener Linien in der Donaustadt das Bus- und Straßenbahnnetz sowie die S80 zu nutzen und großräumig über die U1 auszuweichen.