„Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Fokus“

Die Immobilienbranche steht im Hinblick auf gestiegene Kosten, Inflation und Energiekrise 2023 vor neuen Herausforderungen. Trotz der veränderten Marktlage setzt die BUWOG ihren Fokus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen.

Was sind Ihre Erwartungen und Ziele für 2023?

Ich bin optimistisch, dass uns 2023 trotz aller Herausforderungen als Chance dient. Wir werden die Zeit zum Planen nutzen und bisherige Ansätze und Prozesse hinterfragen und transformieren. Am stärksten wird uns die Frage „Wie bauen wir?“ im Hinblick auf umweltbewusstes und zukunftsorientiertes Agieren beschäftigen. Ziel ist es, mit neuen Projekten, die im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und der Erfüllung aktueller Anforderungen an Wohnstandards absolut State of the Art sind, neu durchzustarten.

Welchen Beitrag leistet das Unternehmen zum Umwelt- und Klimaschutz?

Die BUWOG ist Mitbegründer des klimaaktiv Pakts und als einziges Unternehmen der Immobilienbranche darin vertreten. Wir setzen in all unseren Geschäftsbereichen auf die Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen, die wir laufend optimieren. In der Projektentwicklung betrifft das u.a. die Erstellung von Energiekonzepten, den Einsatz alternativer Energieträger, ressourcen-

schonende Baustoffe und natürlich das Thema Kreislaufwirtschaft. Im Bestandsmanagement können wir durch klimaschonende Umsetzungen viel erreichen, z.B. durch thermische Sanierungen und die Umrüstung von Heizungsanlagen.

Gehen Digitalisierung und Nachhaltigkeit immer Hand in Hand?

Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind zwei wesentliche Schwerpunkte, die beinahe untrennbar miteinander verbunden sind. Indem wir die Digitalisierung in der Immobilienbranche vorantreiben, erhöhen wir in vielen Bereichen zugleich die Nachhaltigkeits-Standards. So bildet etwa eine Digital Roadmap in der Projektentwicklung den gesamten Prozess einer Immobilie digital ab, wodurch in den Bereichen Customer Journey und Klimaschutz noch vorhandene Potenziale aufgezeigt und in Folge ausgeschöpft werden können. Themen, die die BUWOG in Zukunft in diesem Zusammenhang zunehmend beschäftigen werden sind u.a. der Einsatz alternativer Baustoffe, modulares Bauen sowie Kreislaufwirtschaft.

Wie sieht das in der Umsetzung aus?

Wir haben uns das Ziel gesetzt, Vorreiter in der nachhaltigen Projektentwicklung zu sein. Daher setzen wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf digitale Technologien. So erhöhen wir durch den Einsatz von Building Information Modeling die Nachhaltigkeit neuer Projekte eklatant. Hinzu kommen Kooperationen wie etwa mit Gropyus. Dass Gropyus bei Neubauprojekten auf eine vollständig digitalisierte serielle Holz-Hybrid-Bauweise setzt, deckt sich 1:1 mit unseren Bestrebungen.