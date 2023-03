Der Tod in der Juristerei

Die Rechtswissenschaftlerin Anna Obereder erläutert, wo Urnenbestattung abseits von klassischen Friedhöfen erlaubt ist oder – aus menschenrechtlicher Perspektive – sein müsste.

Der Weg war lange Zeit klar: Die Eltern betreiben eine Tischlerei und ein Bestattungsunternehmen im Mühlviertler Königswiesen. Hier half Anna Obereder schon während ihrer Studienzeit tatkräftig und gern mit. „Ich habe mich deshalb nie in der Wissenschaft, sondern eher in der Wirtschaft gesehen“, sagt die 28-Jährige. Doch dann stand die Diplomarbeit an, und das Forschungsfieber packte die heutige Rechtswissenschaftlerin zum ersten Mal – und ließ sie seither nicht mehr los. Freilich, thematisch besteht kein Zweifel, wo ihre Wurzeln liegen: Obereder beschäftigte sich an der Uni Linz intensiv mit den Problemen, die individuellen Formen der Bestattung aus (verfassungs-)rechtlicher Sicht nach sich ziehen.

Letzte Ruhestätte im Fluss ist beliebt

„Es gibt einen kulturellen Wandel. Die Tendenz ist: zunehmend weg von dem klassischen, meist religiös konnotierten Begräbnis auf dem Friedhof mit kirchlichem Requiem, hin zu einer individuelleren Gestaltung der letzten Ruhe“, erklärt sie. Eine Konsequenz davon sei die Zunahme von Feuerbestattungen, weil der Umgang mit Urnen rechtlich gesehen liberaler geregelt ist als mit Leichnamen und sanitätspolizeiliche Bedenken wegfallen. Ob im Garten, im Wald oder in der Donau – mittlerweile gibt es eine Fülle an Wünschen für die letzte Ruhestätte. Nicht immer werden diese behördlich abgesegnet.



Für ihre Doktorarbeit untersuchte Obereder am Institut für Staatsrecht und Politische Wissenschaften der Uni Linz nun die Möglichkeiten und damit verknüpfte rechtliche Fragestellungen: Welche Genehmigungen braucht es? Welche Einschränkungen gibt es? Welche Unterschiede gibt es je nach Bundesland? Und welche Rolle spielt das in der europäischen Menschenrechtskonvention verankerte Grundrecht auf Privat- und Familienleben? Ihr Resümee: Letzteres wiege schwer. „Es wird immer wieder diskutiert, ob zum Beispiel die Gewässerbestattung, die häufig nachgefragt wird, schon aus verfassungsrechtlicher Sicht vom Landesgesetzgeber zugelassen werden muss“, sagt Obereder. Doch während das Beisetzen einer Urne in Gewässern in Niederösterreich explizit erlaubt ist, besteht in anderen Bundesländern ein Verbot. In Oberösterreich hingegen schweigt die Rechtslage dazu. Ende Februar erging allerdings eine diesbezügliche Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts, die in einem Fall die Donaubestattung erlaubte. Interessanterweise vertritt die Direktion Verfassungsdienst die umgekehrte Auffassung.



„Es bleibt abzuwarten, ob seitens der Politik reagiert wird“, so Obereder. Ebenfalls Klärungsbedarf gibt es in Fällen, in denen mehrere Einzelgenehmigungen in einem Waldstück dazu führen, dass dort de facto ein illegal betriebener Friedhof entsteht. Ihre Dissertation versteht sie jedenfalls als Nachschlagewerk für Juristinnen und Juristen – die Publikation ist auf dem Weg –, aber auch als Vorschlag für den Gesetzgeber, wie das Thema Urnenbestattung geregelt werden könnte. Wie dringlich die Klärung des Problems ist, zeigt die zuletzt drastisch angestiegene Zahl der Fälle, die gerichtsanhängig sind. Dazu passt auch eine Anekdote aus der Zeit, als Obereder nach dem Studium ein Jahr lang beim Landesverwaltungsgericht Oberösterreich tätig war. Damals zweifelte man noch auf höchster Ebene, ob man in ihrem Spezialgebiet überhaupt Fälle haben würde. Es zeigte sich: Man hatte.



Seit Sommer ist Obereder Mitarbeiterin am Wiener Verfassungsgerichtshof. Für diesen neuerlichen Ausflug in die Praxis der Rechtssprechung wurde sie an der Uni Linz vorübergehend karenziert. Im Lauf dieses Semesters nimmt sie hier ihre Lehrtätigkeit wieder auf. Die Auszeit bei Gericht nutzt die Rechtswissenschaftlerin für eine thematische Umorientierung – ihr Fachgebiet habe sie ausgereizt. Worauf sie sich schlussendlich festlege, sei noch offen: „Daheim fühle ich mich ganz klar im öffentlichen Recht.“



Vielleicht kommt die Inspiration ja demnächst aus der Natur? Kann sie doch am Berg am besten nachdenken: „Hier fühle ich mich geerdet, und hier ist tatsächlich auch ein Teil der gedanklichen Arbeit meiner Forschung entstanden.“