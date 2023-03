Unzufrieden? Lege eine Auszeit vom Smartphone ein

Inspiration für Millennials #121. Mit Young Science-Botschafter Gerhard Furtmüller die eigene Persönlichkeit entwickeln. Diesmal: Wie nutzt Du Dein Smartphone?

In der letzten Kolumne habe ich Dir erklärt, wie Du mit negativen Kommentaren in den sozialen Netzwerken umgehst. Heute gehe ich einen Schritt weiter und zeige Dir, wie Du Ablenkungen durch Dein Smartphone handhaben kannst.

Buhlen um Aufmerksamkeit

Social Media, aber auch die Streaming-Plattformen oder die klassischen Medien wie Fernsehen und Radio haben eines gemeinsam: Sie buhlen um Deine Aufmerksamkeit. Denn ihr Geschäftsmodell ist umso ertragreicher, je höher ihre Attraktivität und damit ihre Reichweite ist.

Social Media fesselt am stärksten

Für diesen Zweck sind die Social-Media-Apps genial programmiert. So analysiert der Algorithmus beispielsweise auf Instagram Deine Interessen, um Dich in der Folge mit gezielten Inhalten an seine Dienstleistung zu binden.

Aufmerksamkeitsverlust

Ein massiver Aufmerksamkeitsverlust kann Dir auch bei der Nutzung von WhatsApp passieren, wo eine Nachricht nach der anderen von engen Freunden, aber auch von Bekannten eintrudelt und Dir damit das wohl Wertvollste in genau diesem Moment nimmt: Deine Aufmerksamkeit.

Mittel zum Zweck

Das Interesse der Social-Media-Anbieter liegt primär nicht bei Dir als Mensch mit Deinen persönlichen Wegen und Zielen, sondern es ist Deine Aufmerksamkeit, die für Instagram oder YouTube am wertvollsten ist. Die Nutzerzahlen und vor allem die Verweildauer auf den Plattformen steigern den Wert der digitalen Apps und somit deren Gewinn. Du bist damit – außer als Influencer – nicht das Ziel, sondern lediglich Mittel zum Zweck.

Der wichtigste Mensch

Daher frage ich in meinen Workshops die Millennials regelmäßig, wer der wichtigste Mensch in ihrem Leben ist, und bitte sie, dabei auf diese Person zu zeigen. In der Regel ist Unsicherheit und ein Zögern im Raum zu spüren, bis dann der erste Millennial auf sich zeigt. Mit einigem zeitlichen Abstand folgen schlussendlich auch die anderen.

Mindset stärken

Du bist der wichtigste Mensch in Deinem Leben. Das ist eine zentrale Erkenntnis, die nicht oft genug wiederholt werden kann und deren Bewusstmachung für eine Verhaltensänderung erforderlich ist. Daher solltest Du auch in Deinem Verhalten zeigen, wie wichtig Du Dir selbst bist.

Lege eine Auszeit vom Smartphone ein

Sich mit seinen Liebsten zu verbinden und dabei beispielsweise WhatsApp zu nutzen ist wichtig, weil es auch bei einer existierenden physischen Distanz Nähe vermittelt. Daher ist es geschickt, wenn Du Dir bereits am Morgen ein Update abholst. Lege aber bewusst, insbesondere in den ersten Stunden des Tages, von allen anderen Aufmerksamkeitszerstörern eine Pause ein. Deaktiviere die Apps, lege Dein Smartphone in einen anderen Raum oder schalte es aus. Dein Vorankommen wird es Dir danken! Daher frage ich Dich dieses Mal: „Wie nutzt Du Dein Smartphone?“

Schreibe Deine Überlegungen dazu auf, besprich Dich mit vertrauten Personen oder schreibe mir ein Mail: gerhard.furtmueller@wu.ac.at

Privat

Gerhard Furtmüller aka Doktor Furti ist Senior Lecturer am Department für Management der Wirtschaftsuniversität Wien und Young Science Botschafter. An der WU begleitet er jährlich Tausende Millennials auf ihrem Weg ins Berufsleben. Seine Publikationen zum Thema Motivationsaufbau sind u.a. im Harvard Business Review erschienen und mit seiner Unternehmenssimulation fördert er das ganzheitliche Denken in den Unternehmen.

https://www.wu.ac.at/management/team/dr-gerhard-furtmueller