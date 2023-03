Mikl-Leitner wird sich nie wieder davon erholen

Mikl-Leitner hat sich nicht mit Udo Landbauer geeinigt, sie hat zugestimmt, von ihm in einer Weise gedemütigt zu werden, die in der politischen Geschichte der Republik ohne Beispiel ist.

DER AUTOR Robert Menasse (* 1954 in Wien) ist Schriftsteller und Essayist. Er studierte Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaft, war Lektor und Dozent an der Universität São Paulo.



Im Oktober erschien sein neuer EU-Roman „Die Erweiterung“ (Suhrkamp) – es ist die Fortsetzung von „Die Hauptstadt“ (2017)

Nachdem die niederösterreichische Volkspartei einen Pakt mit der völkischen Partei geschlossen hatte, verbreitete sie die Message (Deutsch bitte! Ja, wie soll man das korrekt eindeutschen? Ausrede? Rechtfertigung? Notlüge? Lüge ohne Not, aber mit Wollust? Irreführung als Begründung eines Führungsanspruchs?), jedenfalls etwas in diesem Sinn, dass sie nämlich zu diesem „Arbeitsübereinkommen“ geradezu gezwungen worden sei, weil der andere mögliche Partner, nämlich das „rote Gsindel“, unannehmbare Forderungen gestellt habe.



Es war interessant, Johanna Mikl-Leitner dabei zuzusehen und zuzuhören, wie sie sich in der Pressekonferenz rechtfertigte. Verräterisch, wie sie sich immer wieder versprach, und verblüffend zugleich, wie simpel ihre Phrasen waren (was die Frage aufwirft, ob die ÖVP keine besseren Redenschreiber mehr hat, oder ob Spindoktoren diese aus allen Silben blutende Sprache überhaupt noch wundversorgen können). Wenn sie etwa sagt, dass sie Politik machen möchte für „die Menschen, die in der Früh aufstehen“, dann ist klar, dass sie keinen Widerspruch erwartet, er müsste nämlich von den Toten kommen, zumal sie versichert, dass sie Gräber (oder Gräben – das war akustisch ein wenig verschluckt genuschelt) zuschütten möchte. Kaum ist die Phrase vom Zuschütten der Gräben gefallen, kann man darauf wetten, dass sofort das Versprechen folgt, Brücken zu bauen.

Message von der armen ÖVP