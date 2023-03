ÖFB-Lichtblicke: Auftaktsieg und Eigenheim in der Sonnenallee

Der Start in die EM-Qualifikation ist geglückt, auch das ÖFB-Kompetenzzentrum in Aspern ruft. Bleibt Johann Gartner gar bis zum Spatenstich im Oktober Präsident?

Ehe die EM-Qualifikation am Freitag mit dem 4:1 gegen Aserbaidschan anheben sollte, sickerten beim Fußballbund ÖFB einige Ansätze durch, wie denn die Zukunft in Österreichs mitgliederstärkstem Verband sein soll. Das Präsidium tagte in Linz, ihm stand Interimspräsident Johann Gartner vor. Der 71-Jährige folgte dem über die Inseratenaffäre gestolperten Gerhard Milletich nach. Der ehemalige Bürgermeister von Ziersdorf wollte sich jedoch im Zeitplan für die Wahl des neuen Präsidenten nicht drängen lassen. Qualität vor Zeit lautet die Devise. Man berät – und alle Kandidaten sind tunlichst gut beraten, noch im Abseits zu warten.