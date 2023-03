„Mia san mia“: Trainerpolitik des FC Bayern

Julian Nagelsmann ist seinen Job los, Thomas Tuchel übernimmt – da Kahn und Co. Angst um das Triple haben.

München. In München müssen Trainer immer mit allem rechnen. So hoch das Lob ausfallen, so lang der Vertrag laufen mag, so schön ein Sieg gewesen ist: Stimmen Nuancen in der Vorstellungskraft der Chefetage nicht mehr überein, ist der Betreuer seinen Job los. Im Fall von „Langzeitprojekt“ Julian Nagelsmann trat das genau ein. Er wurde am Freitag entlassen, durch Thomas Tuchel ersetzt.

Nagelsmann wurde 2021 um 25 Millionen Euro Ablöse aus Leipzig geholt, gewann eine Meisterschaft, stand mit dem FCB jetzt im Viertelfinale zur Champions League, aber war nur Tabellenzweiter nach dem 1:2 gegen Leverkusen. Vorstand Oliver Kahn und Sportchef Hasan Salihamidžić zogen prompt die Reißleine.



Seit seinem Umzug nach München geisterte Tuchels Name schon durch die „Schickeria“. Der 49-Jährige hätte 2018 den Posten antreten sollen, landete jedoch in Paris. Und, wer wenn nicht Tuchel, ein Ex-Dortmund-Trainer, kann den BVB besser analysieren und besiegen? Er wird bereits, berichtet „Bild“, am Montag in der Säbener Straße trainieren.



Die zweite Chance auf Tuchel ließ man sich, in der Angst um das Triple, nicht nehmen. Der Schwabe ist mit dem Champions-League-Sieg 2021 mit Chelsea in den Trainerolymp aufgestiegen. Er lebt für den Fußball, eckt gern an. Am 1. April steigt der „Gipfel“ gegen Dortmund. (fin)