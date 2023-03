Paulus Hochgatterer: „Kindern wird weniger Freiheit gewährt“

Immer mehr Eltern kommen mit ihren Kindern nicht mehr zurecht, beobachtet Paulus Hochgatterer. Ihre Überforderung nur Corona zuzuschreiben »ist Quatsch«, sagt der Kinder- und Jugendpsychiater.

Sie sind Sie sind Leiter der Klinischen Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Tulln. Passiert es in Ihrem Spitalsalltag oft, dass Eltern Sie aufsuchen und sagen: „Wir sind hier, weil wir mit unserem Kind nicht mehr zurechtkommen?“

Paulus Hochgatterer: Ja, neben den zwei Themen „Suizidalität“ bei Kindern und Jugendlichen und „Anorexie“ beschäftigt uns als Drittes die Überforderung der Eltern am meisten. Sie sind überlastet und kommen mit sich und ihren – aus welchen Gründen auch immer – schwierigen Kindern nicht mehr zurecht. Dieses Phänomen wird zurzeit gern Corona zugeschrieben.

Zu Recht?

Natürlich nicht. Die momentane Weltlage ist schon sehr speziell und anspruchsvoll. Für uns alle, aber auch für Kinder. In einer Naivität, die viel mit Abwehr zu tun hat, glauben wir, Kinder verstünden bestimmte Zusammenhänge nicht, es tangiere sie vieles gar nicht, und prinzipiell seien sie eh viel resilienter als wir Erwachsene. Das alles ist nur zum Teil richtig. Kinder spüren die Überforderung, die Ratlosigkeit und die affektiven Ausnahmezustände der Erwachsenen genau.



Welche Folgen kann es haben, wenn ein Kind erlebt, dass die eigenen Eltern nicht mehr weiterwissen?

Die Eltern überfordert zu sehen, zu erleben, dass sie keine Helden sind und verwundbar, das ist etwas ganz Essenzielles in der Eltern-Kind-Beziehung. Aber sie in dieser Art von Ratlosigkeit zu erleben, in der wir uns derzeit alle empfinden, ist, was meinen Erfahrungshorizont anlangt, neu. Was passiert mit der Welt? Gibt es einen Krieg? Was wird Russland, was wird China als Nächstes tun? Solche massiven Bedrohungsszenarien gab es in den vergangenen Jahrzehnten nicht. Das ist alles unbegreiflich. Und wenn Erwachsene glauben, das pralle an den Kindern ab, sind sie blauäugig.



Dahinter steht wohl der Wunsch, es möge so sein.