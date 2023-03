Die akute Allergie gegen Andersdenkende

Können wir immer weniger ruhig reden? Die gesellschaftliche »Spaltung« ist ein Mythos. Erregung und Lagerdenken aber verringern die Lern- und Beziehungsfähigkeit.

Es war die Mutter, die wollte, dass ihre Tochter Gehör fand mit ihrer Meinung zum Krieg – dabei fand die Mutter selbst diese Meinung grundfalsch. Im erschütternden Dokumentarfilm „Broken Ties“ des russischen Filmemachers Andrey Loshak sieht man Mutter und Tochter reden. Loshak hat Angehörige von Familien interviewt, entzweit durch die unterschiedliche Einstellung zum Krieg, den Russland in der Ukraine führt. Diese Einstellung ist zu beachtlichem Teil eine Generationenfrage, doch bei weitem nicht nur. Und so sieht man hier nicht nur Kinder und Elternteile, sondern auch Ehefrauen und Ehemänner oder Geschwister. Getrennt voneinander – sie gemeinsam zu interviewen war nicht möglich, sagt der Regisseur: „Leider reden wir hier über zwei einander ausschließende Welten.“

Die Mutter, von der eingangs die Rede war, wohnt in der russischen Exklave Kaliningrad, in Baltijsk, Stützpunkt von Russlands Baltischer Flotte. Ihre Tochter arbeitet als Kinderärztin in Sankt Petersburg. Die Tochter ist entschieden gegen den Krieg, die Mutter sieht Russland im Recht. Nur weil sie sich darüber sorgte, dass die Tochter in ihrer Umgebung für ihre Gefühle kein Ventil fand, erklärte sie sich selbst bereit, beim Film „Broken Ties“ mitzumachen. Sie habe der Tochter eine Chance geben wollen, sagte Regisseur Andrej Loshak über sie. „Man sieht einen guten Menschen, wenn man nicht mit ihr über den Krieg redet. Das war die Tat eines liebenden und leidenden Mutterherzen.“