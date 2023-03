Das Kalifat auf TikTok: Islamisten als Influencer auch in Österreich

Islamistische Gruppen bespielen mit professioneller Propaganda den deutschsprachigen Raum. Ein neuer Bericht untersucht, welchen Einfluss sie auf Österreich haben.

Wien. Wacklige Hinterzimmervideos, in denen ungeschickte Redner ihre radikalen Predigten herunterfaseln: Dieses Bild der islamistischen Online-Propaganda, es könnte der Realität nicht ferner sein. Heutzutage sind die Gruppen professionell, ihre Redner sind eloquent und gebildet, die Videos hip und modern aufgezogen. Welche Narrative die Islamisten verwenden und welchen Einfluss sie auf Österreich haben, untersuchte nun die Dokumentationsstelle Politischer Islam in einem Bericht.



Im Fokus stehen die deutschen Gruppen Generation Islam, Realität Islam und Muslim Interaktiv. In den sozialen Medien wie YouTube und TikTok folgen ihnen Zehntausende Personen, vereinzelt wurden Beiträge mehr als eine Millionen Mal aufgerufen. Die Islamisten zeichnen sich nicht nur durch ihre Professionalität aus. Die Gruppe Muslim Interaktiv ist auch geschickt darin, ihre Propaganda im Internet mit Aktionen in der Öffentlichkeit zu verbinden.