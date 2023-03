Louis Vuitton, Dior & Co.: Wenn Luxusmarken weiterziehen

Kaum ein Stein bleibt auf dem anderen, wenn Wiens beste Adressen weiterwandern: Louis Vuitton macht mit einem neuen Flagshipstore den Anfang, weitere Rochaden folgen.

Wien. Für Pressebüros in Paris oder Mailand ist es manchmal verständlicherweise nicht so einfach, aus der Ferne den österreichischen Markt und die Funktionsweise des kleinen Landes nachzuvollziehen. Wie in Frankreich passiert das meiste, das international von Belang ist, in nur einer Metropole, nämlich Wien.

Die Innere Stadt ist, wie ihre Innenstadtgesellschaft, eher überschaubar, beeindruckt aber viele mit ihrer imperialen Architektur – und die Menschen reden gern. Es kann also schon einmal sein, dass am Kohlmarkt, am Graben oder an der Kärntner Straße (also dort, wo man üblicherweise das „Goldene U“ ansiedelt) die Spatzen bereits von den Dächern pfeifen, was man in Paris oder Mailand nicht nur aus Diskretionsgründen nicht bestätigen kann – sondern ganz einfach, weil die Pressestellen von Luxusmarken selbst noch nicht informiert wurden.



Gemeinhin gilt: Wer gut vernetzte Immobilienmakler in der City kennt, ist mit bevorstehenden Umzügen schon vertraut, ehe sie spruchreif werden.

Wo Vuitton war, kommt Dior