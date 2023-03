Wie Hawking seine Weltgeschichte neu schrieb

An der University of Cambridge: Stephen Hawking (1942–2018). Corbis via Getty Images

„Stephen Hawkings finale Theorie“ verspricht das Buch seines Schülers Thomas Hertog. Das kann es nicht halten. Denn eine solche Theorie hatte Hawking nicht. Dafür die Idee, dass wir die Vergangenheit des Alls selbst schaffen.

Wer je mit dem großen Physiker Stephen Hawking in dessen späten Jahren kommuniziert hat, wird bestätigen: Es hatte etwas von der Befragung eines Orakels. Erstens, weil Hawking durch die Nervenkrankheit, die ihn lähmte, nur über einen Computer sprechen konnte, den er mit den letzten Muskeln bediente, die ihm gehorchten. Zweitens aber, weil er die großen, sentenziösen, bisweilen raunenden Aussagen liebte. In seiner „Kurzen Geschichte der Zeit“ (1988) etwa erklärte er: „Wenn das Universum wirklich völlig in sich abgeschlossen ist, dann hätte es auch weder einen Anfang noch ein Ende: Es würde einfach sein. Wo wäre dann noch Raum für einen Schöpfer?“ Denn dann, so Hawkings Resümee, „würden wir Gottes Plan kennen“.



An Gott glaubte Hawking zwar nicht, aber an die eine, allumfassende Theorie, die die Physik noch im 20. Jahrhundert finden werde, wie er prophezeite. Daraus wurde leider nichts. Die Superstringtheorie mit ihren mindestens zehn Dimensionen erwies sich als Enttäuschung: Aus ihr ergab sich nicht nur die Beschreibung „unseres“ Universums, sondern auch von Myriaden anderer Universen. Das katapultierte die Kosmologie in ihre Postmoderne: Immer mehr Physiker verlegten sich auf die Idee, dass es all diese möglichen Universen wirklich gebe – und fassten sie in den Oberbegriff Multiversum.

„Niemals ein Multiversum-Fan“