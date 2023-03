Ukraine: UNO kritisiert Tötung von Gefangenen

Von russischen und ukrainischen Soldaten wurden Feinde, die sich bereits ergeben hatten, umgebracht.

Kiew. Die Vereinten Nationen zeigen sich „zutiefst besorgt“ über die Tötung Dutzender Kriegsgefangener in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als einem Jahr. „Das wurde oft unmittelbar nach der Gefangennahme auf dem Schlachtfeld verübt“, kritisierte die Leiterin der UN-Menschenrechtskommission in der Ukraine, Matilda Bogner, am Freitag bei einer Pressekonferenz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.



Anfang März hatte ein Video international für Entsetzen gesorgt: Es zeigte offenbar, wie ein ukrainischer Gefangener von einem russischen Soldaten erschossen wurde. Von 15 bekanntgewordenen Tötungen ukrainischer Gefangener würden elf der Söldner-Truppe Wagner zugeordnet, so die UNO. Zugleich liefen auch ukrainische Untersuchungen zu getöteten Russen: Hier seien fünf Ermittlungen mit insgesamt 22 Opfern bekannt.



Die UNO befragte mehr als 400 Menschen auf beiden Seiten, die in Kriegsgefangenschaft sind oder waren. Viele der befragten Ukrainer und Russen beklagten, misshandelt worden zu sein. Russland wird zudem vorgeworfen, den internationalen Teams keinen Zugang zu ukrainischen Gefangenen zu gewähren.

Medwedew droht der Ukraine

Am Freitag warnte Dmitrij Medwedew, enger Vertrauter des Kreml-Chefs Putin, die Ukraine erneut vor Versuchen, die Krim zurückzuerobern. Das wäre für Russland ein Grund, „absolut jede Waffe“ einzusetzen. Wenn es nötig sei, müssten russische Truppen bis Kiew oder Lwiw (Lemberg) marschieren, „um diese Infektion zu zerstören“. (APA/DPA/Reuters)