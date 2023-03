Sorgen um den Bankensektor belasten Europas Leitbörsen

Der Euro-Stoxx-50 verliert vor dem Wochenende 1,8 Prozent, dank der starken ersten Wochenhälfte bleibt beim Leitindex der Eurozone jedoch noch ein Plus von 1,64 Prozent zur Vorwoche. Neuerliche Sorgen um den Bankensektor belasteten auch den Gesamtmarkt.

Die wichtigsten europäischen Börsen haben den Handel am Freitag mit klaren Abschlägen beendet. Der Euro-Stoxx-50 gab um 1,82 Prozent auf 4.130,62 Punkte nach. Dank der starken ersten Wochenhälfte bleibt beim Leitindex der Eurozone jedoch noch ein Plus von 1,64 Prozent zur Vorwoche. Der Frankfurter DAX schloss um 1,66 Prozent leichter bei 14.957,23 Zählern. Der FTSE-100 verlor in London 1,26 Prozent auf 7.405,45 Einheiten.

Neuerliche Sorgen um den Bankensektor belasteten auch den Gesamtmarkt. Besonders die Aktien der Deutschen Bank brachen zeitweise zweistellig ein und rissen auch andere Branchenkollegen mit in die Tiefe. Für Unruhe sorgte laut Händlern der rapide Anstieg der Credit Default Swaps des Frankfurter Geldhauses - also die Preise für die Absicherung gegen Zahlungsausfälle bei Anleihen von Banken. Am Vormittag hatte die Deutsche Bank zudem auf ihrer Website angekündigt, bestimmte nachrangige Anleihen mit einem Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar vor Ende ihrer Laufzeit tilgen zu wollen.

