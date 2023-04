Südtunesien: Kara Ben Nemsi und der Krieg der Sterne

Ghorfas: Die Speicherburgen in Südtunesien sind kaum mehr in ursprünglichem Gebrauch.

Ghorfas: Die Speicherburgen in Südtunesien sind kaum mehr in ursprünglichem Gebrauch. Bild: Günter Spreitzhofer

Salzsee, Felswüste, Kamele mit Hut, Berberdörfer und Höhlenwohnungen – den Abschluss des Trips durch Südtunesien macht Djerba.

Der Eingang zum Zimmer von Luke Skywalker (sehr mutig) liegt sieben Meter unter der Erde, in einem luftigen Innenhof, in dem allerlei Unterhosen an der Wäscheleine baumeln. Der Raum ist innen nicht anders schlicht als das Gemach von Prinzessin Leia (sehr schön), Gegenspieler Darth Vader (sehr böse) und anderer Helden aus der „Star Wars“-Saga, deren Namen die Zimmernummerierung der fensterlosen Höhlenherberge ersetzen: ein paar Betten und weiß gekalkte Sandsteinwände, schwaches Licht, und Toiletten gibt es erst im nächsten Hof, der durch unterirdische Gänge erreichbar ist: Übernachten in Matmata, dem legendären Berberdorf in der mondartigen Felswüste Südtunesiens, ist längst Kult geworden. Hier wurden vor Hunderten an Jahren Wohnhöhlen in den weichen Sandstein gegraben, die heute noch in Gebrauch sind.

Am früheren Karawanenstützpunkt Medenine

Hollywoods Filmemachern schien die gesamte Region für Szenen auf dem fiktiven Wüstenplaneten Tatooine jedenfalls bestens geeignet. Nicht nur das oben genannte Hotel Sidi Driss, das sich seit Jahrzehnten erfolgreich als Drehort von „Star Wars“ („Krieg der Sterne“) inszeniert und im hauseigenen Museum auch allerlei Devotionalien zur Schau stellt: 1976 als Ort der Kindheit von Luke Skywalker, Sohn eines Jedi-Ritters, tapferer Held und Pilot der Rebellen-Allianz. Und 2000 nochmals, als hier Szenen von „Angriff der Klonkrieger“ gedreht wurden. Seither rollen die Tourbusse unaufhörlich, was auch den Restaurantbetreiber in der Hotelanlage freut, der hier mit Kampfpreisen so gutes Geld verdient, dass Luke eigentlich einschreiten sollte, wäre er nicht mit der Rettung von Prinzessin Leia beschäftigt.