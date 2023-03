Börse-Chef: „Der Staat möchte nicht, dass die Leute vorsorgen“

Christoph Boschan, Chef der Wiener Börse AG über die Auswirkungen politischer Eingriffe auf dem Kapitalmarkt. Er plädiert für mehr Finanzbildung als Basis für einen starken heimischen Kapitalmarkt.

Die Presse: Wie beunruhigt waren Sie am vergangenen Wochenende?

Christoph Boschan: Für die Börse ist das in erster Ableitung eine betriebliche Herausforderung. Die Handelsvolumina steigen in solchen Zeiten extrem, und unsere Aufgabe ist es, einen geordneten Marktbetrieb zu jedem Zeitpunkt zu gewährleisten. Ökonomisch ist absehbar, dass, wenn zwei große Handelsteilnehmer verschmelzen, das Auswirkungen hat – es führt zu Ertragsrückgängen in mehreren Dimensionen. Aber das sind keine ungewöhnlichen Vorgänge.

Sie hatten also keine Angst vor einem unkontrollierten Zusammenbrechen der Märkte?

Beide Fälle, sowohl die SVB als auch die Credit Suisse, waren sehr speziell und sind in ihrer spezifischen Ausprägung nicht repräsentativ für den Markt. Die Herausforderung betrifft alle, aber wird in der Breite des Marktes bisher ausreichend gemeistert. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt über diese Institute hinausgehende Bedenken.

US-amerikanische Investoren sind Spitzenreiter an der Wiener Börse: Verändert sich das Anlageverhalten durch den Krieg?

Die US-Amerikaner machen etwa ein Viertel unserer institutionellen Investoren aus, ein weiteres Viertel betrifft Österreicherinnen und Österreicher, und der Rest verteilt sich auf Westeuropa und UK. Man kann schon beobachten, dass Werte mit einem größeren amerikanischen Investorenkreis eine deutlichere Reaktion gezeigt haben, denn für die Amerikaner ist Krieg in Europa. Da kommt natürlich die geografische Nähe Österreichs zur Krisenregion ins Spiel. Das ist aber nicht nur in Österreich so, sondern ein europaweites Phänomen.

Gibt es für Privatpersonen eine Alternative zum Kapitalmarkt?