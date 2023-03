Ein Schloss zu haben, ist schwer, es zu erhalten, noch viel mehr

Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind, . . .

Dornröschen, du sollst sterben, sterben, . . .

Dornröschen schlafe hundert Jahr, hundert Jahr, . . .

Da wuchs die Hecke riesengroß, riesengroß, . . .

Da kam ein schöner Prinz herbei? . . .

Ja, Dornröschen ist in den hundert Jahren wunderschön geblieben, weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz, das ist klar, sonst wäre der Prinz nicht herbeigeeilt und hätte es wachgeküsst.

Herrschaftszeiten! Das Schloss hat ausgeschaut! Fast eine RUINE!

Dachziegeln am Boden, Fenster zerbrochen, Wasserschäden überall, Kamin eingestürzt, die Hecke riesengroß. Haunted Mansion!

Aber trotzdem, sie feierten ein großes FEST!

Das alles passiert im Märchen, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.



Also die Schlossbesitzer lassen's heutzutage nicht so weit kommen.

Mit ungeheurer Energie, Liebe, Fantasie, Anstrengung und, es muss gesagt werden, mit viel Geld, unternehmen sie alles, um ihre romantischen Schlösser und malerischen Burgen zu erhalten und um sie auch als gemütliches Zuhause zu benutzen.