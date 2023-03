Kardinal Schönborn: „Der Glaube ist schwieriger geworden“

Tiefe, sehr persönliche Einblicke in sein Glaubensleben gewährt der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, im Interview. Wie ändert sich der Glaube mit zunehmendem Alter? Oder hat er sich seinen Kindheitsglauben erhalten?

Über Sie ist zu hören, Sie hätten sich Ihren Kindheitsglauben erhalten. Ist das richtig oder gut erfunden?

Christoph Schönborn: Ich weiß nicht, was man unter Kindheitsglauben versteht, denn Glaube ist Glaube. Mir stellt sich die schlichte Frage: Was hat mich als Kind oder als Jugendlicher bewegt, wenn ich in eine Kirche gekommen bin und die geheimnisvolle Präsenz gespürt habe, und was ist heute anders geworden? Die Art zu glauben verändert sich, wie die Art des Lebens sich verändert von der Kindheit zur Jugend zum Alter. Aber die Sache bleibt dieselbe. Ich hatte meine ersten bewussten Glaubenserlebnisse mit elf Jahren. Was ich damals geglaubt habe, wenn ich in die Messe gegangen bin, ministriert habe und heute die Messe feiere – substanziell ist es nicht anders. Manchmal habe ich den Eindruck, der Glaube ist ein bisschen schwieriger geworden im Lauf der Jahre.



Für Sie persönlich?

Für mich persönlich, weil die vielen Erfahrungen auch eine gewisse Relativierung bringen. Das ist nicht unbedingt ein Zweifel. Aber es stellen sich mir im Älterwerden mehr Fragen als früher. Auch als Theologe ist für mich die Gottesfrage schwieriger geworden, geheimnisvoller. Die Selbstverständlichkeit, mit der ich als junger Theologe eine Vorlesung über den dreifaltigen Gott gehalten habe . . . Nicht, dass ich heute zweifeln würde. Aber die Selbstverständlichkeit ist geringer geworden, weil die Erfahrungsbreite größer geworden ist und sich zum Beispiel die Frage intensiver stellt: Was meine ich eigentlich, wenn ich Gott sage? Ich war jetzt zweimal in mehrheitlich muslimischen Ländern, in Bahrain und in Saudiarabien. Wie beten Muslime, zu wem beten sie? Da kann ich nur immer deutlicher sagen: Sie beten in die Richtung eines Geheimnisses, das wir alle nicht ausloten können.



Und wie können Sie Ihre selbst gestellte Frage beantworten: Was meine ich, wenn ich Gott sage?