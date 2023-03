Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Türk, über die weltweite Rezession der Freiheit, den drastischen Anstieg der Frauenfeindlichkeit und die Gewalt als extremen Ausdruck der Verachtung.

Sie sind seit Oktober Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte. Was hat Sie seither am tiefsten erschüttert?

Volker Türk: Ganz gleich, wo auf der Welt: Begegnungen mit Opfern von Menschenrechtsverletzungen berühren mich persönlich am meisten. Ich sehe Menschenrechte als Kraft der Veränderung. Deshalb erschüttert mich, dass Menschenrechte nicht mehr so stark wie früher als große Kraft der Erneuerung für Gesellschaften verstanden werden, sondern immer mehr in das geopolitische Fahrwasser geraten.



Das müssen Sie mir erklären.

Überall steigen die geopolitischen Spannungen: zwischen den USA und China, zwischen dem Globalen Süden und dem Norden, im Ukraine-Krieg. Und in diesem Spannungsfeld geht es natürlich immer um Interessen und um die Frage: Wen kann ich für mich gewinnen? So kommt man in eine Weltsicht hinein, in der jemand entweder für oder gegen mich ist. Dazwischen gibt es nichts mehr. Meine große Sorge ist, dass die Menschenrechte Teil der geopolitischen Spannungen werden und darin zerrieben werden.



Besteht die universelle Geltung der Menschenrechte nur noch auf dem Papier? Regierungen interpretieren doch weltweit Menschenrechte, wie es ihnen gerade gefällt.