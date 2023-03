Russland will ukrainische Kinder mit Gewalt in kleine, russische Patrioten verwandeln. Und dadurch ukrainische Kultur zerstören. AFP via Getty Images

Der Raub ukrainischer Kinder ist laut Menschenrechtsanwalt Gabriel Sebbah Genozid. Er schickte die Beweise nach Den Haag. Und erklärt, wie Putin dafür belangt werden kann.

Die russische Regierung raubt Kinder. Tausende, möglicherweise Zehntausende minderjährige Ukrainer sind seit Kriegsbeginn schon nach Russland verschleppt und dort in Umerziehungslager gesteckt worden: Der Kreml will die Kleinen in russische „Patrioten“ verwandeln, um sie später zur Adoption freizugeben. Moskau leugnet die Deportationen nicht einmal.



Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag (IStGH) klagte Wladimir Putin persönlich für dieses Kriegsverbrechen an und erließ einen Haftbefehl, ebenso wie für seine „Kinderrechtsbeauftragte“, Maria Lwowa-Belowa. Davor hatten UNO, das Tribunal selbst, die ukrainische Regierung und Menschenrechtsorganisationen monatelang Beweise zusammengetragen. In Frankreich sammelt Pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre, eine Gruppe bekannter Wissenschaftler und Künstler, Belege für den Kinderraub. In ihrem Namen schickte die Pariser Kanzlei Vigo von Staranwalt Emmanuel Daoud im Dezember die Dokumentation nach Den Haag und bat um Ermittlungen – wegen Genozids. „Die Presse“ sprach mit Vigo-Menschenrechtsanwalt Gabriel Sebbah, der mit Daoud den Fall betreut.

Was war Ihr erster Gedanke, als Sie von der IStGH-Anklage gegen Wladimir Putin hörten?

Gabriel Sebbah: Das ist ein sehr, sehr großer Schritt nach vorn. Besonders wichtig für mich persönlich ist, dass die ersten Haftbefehle des IStGH wegen der Kindesentführungen erlassen wurden. Ich war immer von der enormen Dimension dieses Verbrechens überzeugt und zugleich besorgt, weil es nicht genug Aufmerksamkeit erhielt. Und dass Chefankläger Karim Khan die Haftbefehle erlassen hat, bedeutet, er hat genug Beweise, um die Richter zu überzeugen.

Mit welchen Beispielen belegen Sie die Entführungen?