Los Angeles ist dunkler geworden

Auf den ersten Blick kam ihr die Stadt komisch vor, später wurde sie ihr Zuhause. Cordula Reyer, Ex-Model und nun Journalistin, über ihre zweite Heimat Los Angeles: damals und heute.

Los Angeles sah ich das erste Mal auf einer Postkarte. Sie zeigte eine seltsam anmutende Stadt, mitten in einer Wüste. Ich war sieben Jahre alt. Mein Vater war auf Tournee, reiste einen Monat lang durch die USA und schickte Postkarten von all den Orten, die er besuchte. Die Karten nähte meine Mutter mit einem roten Wollfaden zusammen. Das Patchwork Plakat aus zusammengenähten Postkarten bedeckte eine ganze Wand unserer Wohnung, bis mein Vater schließlich nach Wien zurückkehrte. Aus den USA brachte er auch Schallplatten mit. Und so erklang in unserer Wohnung statt der üblichen klassischen Musik plötzlich „Simon und Garfunkel“. Diese Songs lösten in mir ein Gefühl der Sehnsucht aus. Wonach ich mich genau sehnte, wusste ich freilich nicht. Aber irgendwie lag der Musik etwas Neues, Fernes und Exotisches inne, sodass sie mich in Gedanken an einen unbekannten Ort reisen ließ.

Im Sommer 1983 war es dann tatsächlich so weit. Mein Bruder und ich besuchten Freunde in den USA. Nach einer Woche in New York machten wir uns auf den Weg nach Los Angeles. Als ich beim Anflug durchs Flugzeugfenster das endlos wirkende Meer an Häusern ausgestreckt an der Westküste liegen sah, war ich zugleich begeistert und irgendwie von Panik ergriffen. Ich dachte: Das soll Los Angeles sein? Was ist denn das für eine komische Stadt? Wo ist da ein Stadtzentrum? Für mich sah das alles wie der überdimensionierte Parkplatz eines gewaltigen Einkaufszentrums aus. Oder wie ein riesiges kariertes Stück Papier, das auf dem Wüstenboden lag.