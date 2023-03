Wie sich Künstliche Intelligenz an der Börse auszuwirken beginnt

Der Hype um ChatGPT dürfte künstliche Intelligenz zu einem der heißesten Themen an den Börsen machen. Welche Aktien schießen bereits nach oben? Welche könnten sich noch vervielfachen? Und taugt KI am Ende gar als Investitionsberater?

Der Roboter schreibt Schulaufsätze und Seminararbeiten, er löst Prüfungsaufgaben, verfasst Zeitungsartikel, die kaum oder gar nicht von „menschlichen“ Arbeiten unterschieden werden können, und die britische Wissenschaftsministerin, Michelle Donelan, will ihn sogar in der Regierungsarbeit einsetzen. Da ist die Idee nicht weit, dass der Tausendsassa auch Anleger bei der Wahl des „richtigen“ Investments unterstützt. Die Rede ist von ChatGPT: Seit das US-Unternehmen OpenAI im November des vergangenen Jahres den KI-Chatbot freigeschaltet und wenig später Microsoft eine Milliardeninvestition in OpenAI angekündigt hat, wird künstliche Intelligenz (KI) auch in der breiten Öffentlichkeit heiß diskutiert.

KI gilt als neuer Megatrend, die Tech-Giganten und auch kleinere, noch eher unbekannte Unternehmen sind bereits aufgesprungen und liefern sich ein Wettrennen sondergleichen. Damit könnte KI eines der heißesten Themen dieses Jahres an den Börsen werden, nachdem die Branche im Vorjahr an den Märkten schwer gebeutelt worden ist.

Silicon Valley in Aufregung