Höhere Richtwerte ab April: Was zu beachten ist

Bald steigen die Richtwerte um 8,6 Prozent – das bringt aber keine automatische Erhöhung der Mieten. Welche Formalitäten müssen Vermieter einhalten? Und was können Mieter bei überhöhten Anhebungen tun?

Wien. Nun ist es also fix: Mit 1. April werden die mietrechtlichen Richtwerte erhöht. Für gut 375.000 Haushalte steigen die Mieten dann um 8,6 Prozent. Aber nur bei neuen Mietverträgen, die in das Richtwertregime fallen, können die höheren Beträge sofort ab 1. April umgesetzt werden. Bei bestehenden Mietverträgen wird die Erhöhung frühestens ab Mai schlagend: Damit sie rechtswirksam wird, müssen Vermieter bestimmte Formalitäten einhalten.



Die Grundvoraussetzung ist zunächst, dass der Mietvertrag eine Wertsicherungsklausel enthält. Aber auch dann steigt der Mietzins nicht automatisch: Der Vermieter muss vielmehr an den Mieter ein schriftliches Erhöhungsbegehren stellen. Dieses darf erst abgeschickt werden, wenn die neuen Richtwerte in Kraft sind, somit frühestens ab 1. April, und muss spätestens 14 Tage vor dem Zinstermin, zu dem die Erhöhung wirksam werden soll, beim Mieter einlangen. Laut MRG wird der monatliche Mietzins frühestens am Monatsfünften fällig – für den Fälligkeitstermin 5. Mai muss das Schreiben daher bis zum 21. April beim Mieter eingelangt sein.

Kommt es später an, greift die Zinserhöhung frühestens ab Juni. Versendet es der Vermieter jedoch schon vor Inkrafttreten der neuen Richtwerte oder ist es vor dem 1. April datiert, bleibt es überhaupt wirkungslos: Der Mieter muss den höheren Betrag erst zahlen, wenn ihm der Vermieter ein neues, rechtswirksames Erhöhungsbegehren geschickt hat.

Entwicklung der Richtwertmieten (c) APA





Auch bei den Kategoriemieten ist übrigens bald mit der nächsten Erhöhung zu rechnen. Sie dürften im Juli um rund fünf Prozent steigen, teilte die AK kürzlich via Aussendung mit. Die Regeln über das schriftliche Erhöhungsbegehren gelten hier genauso. Und wenn ein angemessener oder frei vereinbarter Mietzins gilt? Auch da gibt es oft Wertsicherungsklauseln. Gesetzliche Stichtage und Fristen spielen jedoch keine Rolle. Für die Anpassungen ist dann nur die Inflation ausschlaggebend – und das, was im Vertrag rechtswirksam vereinbart ist.

Zu hohe Forderung anfechten

Aber was gilt, falls sich herausstellt, dass eine Mietzinsanhebung unzulässig oder überhöht war? Grundsätzlich ist dann der den gesetzlichen Rahmen übersteigende Teil der Forderung unwirksam.

Auch da gibt es jedoch Fristen zu beachten, diesmal auf Seiten der Mieterin oder des Mieters. Lässt man diese ungenützt, hat das gravierende Folgen: Der ursprünglich unwirksame Teil wird dadurch meist sogar rechtsgültig. Darauf hat der Oberste Gerichtshof erst kürzlich in einer Entscheidung (6Ob240/22w) hingewiesen: „Das Erfordernis, die Unwirksamkeit einer Mietzinsvereinbarung binnen drei Jahren geltend machen zu müssen, bedeutet im Grunde die Sanierung teilnichtiger, das erlaubte Zinsausmaß überschreitender Mietzinsvereinbarungen durch Fristablauf.“ Nur bei einer gänzlich ohne irgendeine gesetzliche oder vertragliche Grundlage vorgenommenen Anhebung käme diese sogenannte „Präklusion“ nicht zum Tragen, hält der OGH fest.



Konkret hat man bei unbefristeten Verträgen drei Jahre ab dem Abschluss der Mietzinsvereinbarung Zeit, um diese vom Gericht bzw. von der Schlichtungsstelle überprüfen zu lassen – und das gilt genauso für einseitige Zinsanhebungen, etwa aufgrund einer Wertsicherungsklausel. Bereits bezahlte, überhöhte Beträge muss man ebenfalls innerhalb von drei Jahren zurückverlangen, danach ist der Anspruch verjährt.



Bei befristeten Hauptmietverträgen beträgt die Frist für die Überprüfung des Mietzinses grundsätzlich ebenfalls drei Jahre, sie endet jedoch frühestens sechs Monate nach Auflösung des Mietverhältnisses oder nach einer Umwandlung in einen unbefristeten Vertrag. Die Verjährungsfrist für die Rückforderung bereits bezahlter, überhöhter Beträge ist hier mit zehn Jahren deutlich länger.