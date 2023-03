Philharmonische Hingabe an Unentdecktes

Altmeister Herbert Blomstedt verführte das Orchester und den Solisten Leonidas Kavakos bei Brahms zu schönheitstrunkener Langsamkeit, das Publikum nach der Pause zu einem neuen Hörabenteuer.

Die Philharmoniker und die alten Herren – darüber ließe sich ein Kapitel Interpretationsgeschichte schreiben. Mitte 90 ist Herbert Blomstedt, wird behutsam zu seinem Sitz auf dem Podium geführt, eine Aura umweht ihn. Dieses Phänomen hat zuweilen zu unerwarteten späten Partnerschaften mit Dirigenten geführt, die in jüngeren Jahren nie Sonntagvormittag in den Musikverein gebeten worden waren. Es gibt da, scheint's, ab einem gewissen Punkt der Anciennität keine Fragen mehr. Nicht nach Gemeinsamkeiten, nicht nach Trennendem. Nur noch die Bereitschaft einer Musikergemeinschaft, sich ganz in die Hand eines verdienten Mannes zu geben, ohne Wenn und Aber den schönstmöglichen Klang zu entfalten.