Die Rückkehr des Winters: Frühtemperatur bis -6 Grad

Ein massiver Kälteeinbruch wird für Dienstag erwartet, es gibt wieder viel Schnee.

Wien. Wer die Winterkleidung schon verstaut hat, muss sie wohl wieder aus dem Kasten holen: Die Experten von GeoSphere Austria haben am Sonntag für Mitte der kommenden Woche eine kurzfristige Rückkehr des Winters prognostiziert. Am Dienstag sind dabei Frühtemperaturen von minus sechs Grad möglich.



Der Überblick: Am Montag stauen sich an der Alpennordseite die Wolken und hier regnet oder schneit es zunächst teils anhaltend und kräftig. Am Nachmittag lockert es zeitweise auf. Die Schneefallgrenze liegt zunächst noch zwischen 800 und 1000 Metern Seehöhe, sinkt bis zum Abend aber gegen 400 Meter. Der Wind bläst lebhaft, in der Osthälfte auch stark bis stürmisch. Die Frühtemperaturen liegen bei null bis acht Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei vier bis zwölf Grad.



Mit der Zufuhr kalter Luftmassen startet der Dienstag mit Wolken und Schneeschauern entlang der Alpennordseite sowie im Norden und Osten. Im Westen setzt sich dagegen langsam die Sonne durch. Die Frühtemperaturen erreichen minus sechs bis plus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen vier bis zehn Grad. Am Mittwoch wird es angenehmer: Eine Warmfront zieht durch Österreich. (APA)