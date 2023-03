Sturm und Drang im Austrokino

Jugend ante portas: Luna Jordan und Laurence Hadschieff in Jasmin Baumgartners „Bye Bye, Bowser“, heuer im Kurzfilmwettbewerb der Diagonale in Graz.

Jugend ante portas: Luna Jordan und Laurence Hadschieff in Jasmin Baumgartners „Bye Bye, Bowser“, heuer im Kurzfilmwettbewerb der Diagonale in Graz. Diagonale

Die letzte Diagonale unter der Leitung von Peter Schernhuber und Sebastian Höglinger machte Ernst mit dem Generationenwechsel in der heimischen Filmbranche.

Die Konkurrenz zum Kinoprogramm hat sich im Grazer Annenhof-Multiplex mitten ins feindliche Territorium hingepflanzt. Da steht ein schwarzes Zelthaus im Foyer, der Einlass lockt: „Wollen Sie ins Wunderland?“ Wer nicht. Also rein! Drinnen Lichterketten, gespannte Laken mit Dschungelmuster und eine Kuscheltierlandschaft: Bär, Affe, Krake, Dino. Und Hai.



Das Wunder kommt in Form einer Virtual-Reality-Brille, mit der man Kurdwin Ayubs neuen VR-Kurzfilm für das Schauspielhaus Graz sehen kann, namens – genau – „Wunderland“. Der Titel trügt, das 360°-Dramolett versetzt in die Perspektive eines Babys, dessen Millennial-Eltern im verkappten Clinch liegen: Während die Mama am Kunstmarkt reüssiert, schnippelt Papa gefrustet Karotten. Auch verkehrte Geschlechterrollen garantieren kein häusliches Glück. Missmut gärt, das Kind träumt von Gestalten, die Maden statt Tränen vergießen.