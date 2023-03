Justizreform verursacht Riss in Israels Regierung

Das umstrittene Projekt einer Justizreform treibt in Israel jede Woche Hunderttausende Demonstranten auf die Straße.

Das umstrittene Projekt einer Justizreform treibt in Israel jede Woche Hunderttausende Demonstranten auf die Straße. APA/AFP/AHMAD GHARABLI

Israels Verteidigungsminister, Yoav Gallant, ruft dazu auf, das umstrittene Gesetzesvorhaben auf Eis zu legen. Er sieht die Sicherheit des Landes gefährdet.

Jerusalem. In Israels rechtsreligiöser Regierung hat sich mitten im Streit um die geplante Justizreform ein erster Riss aufgetan. Verteidigungsminister Yoav Gallant von der Likudpartei des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu rief nun dazu auf, das umstrittene Gesetzesvorhaben auf Eis zu legen. „Die wachsende Kluft in unserer Gesellschaft zieht sich durch die israelischen Streitkräfte und die Sicherheitsorgane“, sagte er in einer Ansprache. „Das ist eine klare, unmittelbare und greifbare Bedrohung der Sicherheit des Staates.“



Seit Monaten befindet sich das Land wegen des Streits um die Justizreform im Ausnahmezustand. Die Regierung, die sich aus rechten, rechtsextremen und ultraorthodoxen Kräften zusammensetzt, plant unter anderem, die Macht des Obersten Gerichtshofs zu beschneiden und Vertretern der Regierung mehr Einfluss bei der Ernennung von Richtern zu geben. Kritiker sehen darin einen Versuch, die demokratische Gewaltenteilung auszuhebeln. Anders als andere Demokratien hat Israel weder eine zweite Kammer im Parlament noch regionale Machtzentren, die das Handeln der Regierung begrenzen können.

200.000 Demonstranten in Tel Aviv