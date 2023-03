Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Stillstand in Deutschland: Heute findet in Deutschland ein bundesweiter Warnstreik statt, von dem weite Teile des öffentlichen Nahverkehrs, Flughäfen und Schiffsverkehr betroffen sind. Und auch Österreich: Alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck sind betroffen. Ein Pendelverkehr im Zweistundentakt wird eingerichtet. Fahrten können bis zu drei Stunden länger dauern. Züge von und nach Deutschland werden kurzgeführt oder fallen aus - wie auch viele Flugverbindungen mit dem Nachbarland. Mehr dazu.

Kein klimaneutrales Berlin bis 2030: Berlin setzt sich vorerst keine ehrgeizigeren Klimaziele. Ein entsprechender Volksentscheid am Sonntag scheiterte, weil die nötige Mindestzahl an Ja-Stimmen nicht zusammenkam. Das Bündnis „Klimaneustart" wollte erreichen, dass sich Berlin verpflichtet, bis 2030 klimaneutral zu werden - und nicht wie bisher vorgesehen bis 2045. Mehr dazu.

Justizreform verursacht Riss in Israels Regierung: In Israel sind Tausende auf die Straße gegangen, um gegen die geplante Justizreform zu protestieren. Jetzt ruft auch der Präsident die Regierung Netanjahu auf, ihr Vorhaben zu stoppen - „um der Einheit mit dem Volk Israel willen". Ähnliches hatte zuvor Verteidigungsminister Yoav Gallant gewagt - und wurde vom Premier entlassen. Eine Analyse.

Selenskij fordert mehr Unterstützung für Soldaten: Der ukrainische Präsident appelliert an die Bevölkerung, sich für die Soldaten einzusetzen und ihre Aufmerksamkeit besonders jenen an der Front zu richten. Der Chef der ukrainischen Militärverwaltung in Awdijiwka hat die Bewohner der Stadt zur Evakuierung aufgefordert. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

SPÖ-Gremien beraten über Vorsitz-Wahl: Zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen versuchen die SPÖ-Gremien heute den Weg zur Vorsitz-Wahl zu definieren. 73 Personen haben sich für den Parteivorsitz beworben. Ob sie wirklich alle auf dem Stimmzettel landen, ist aber unsicher. Am Weg zum Parteivorsitz lauern nämlich noch mehr Hürden als zuletzt gedacht. Mehr dazu.

Wie es zum Antibiotika-Mangel kam: Der seit Monaten anhaltende Medikamentenmangel ist einer Verkettung unglücklicher Umstände geschuldet. Die Probleme sind zu einem Großteil hausgemacht und waren absehbar, wertet Köksal Baltaci eine neue Studie aus. Mehr dazu.

Einfach einmal blaumachen? Und weil heute Montag ist: Der nächste Tik-Tok-"Trend“ geht viral. Unter dem Hashtag „Bare Minimum Monday“ wird dazu aufgerufen, am ersten Wochentag möglichst wenig Arbeit zu leisten. Die Morgenglosse.