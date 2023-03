Marktamt gegen Mahrer: Das nächste Markt-Video

Der Viktor-Adler-Markt in Favoriten. (c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Nach dem Brunnenmarkt-Video von Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer hat nun das Marktamt selbst ein Video vom Viktor-Adler-Markt gepostet. Noch vor Mahrer, der hier ebenfalls unterwegs war.

Er hat es schon wieder getan. Karl Mahrer war schon wieder auf einem Wiener Markt unterwegs. Diesmal am vergangenen Samstag auf dem Viktor-Adler-Markt in Favoriten. Und ja, wieder begleitet von einer Kamera.

Das Wiener Marktamt wollte offenbar nicht tatenlos abwarten, ob der Wiener ÖVP-Chef nun – nach dem Brunnenmarkt-Video in der Vorwoche samt riesiger Aufregung – den nächsten Wiener Markt als (O-Ton Mahrer) „Sinnbild gescheiterter Integration“ darstellt.

Vielmehr ging man kurzerhand in die Offensive: Ein Marktamt-Mitarbeiter, von der Mahrer-Visite in Favoriten alarmiert, hat am Samstag ebenfalls spontan am Viktor Adler-Markt gedreht. Das Marktamt hat das Video, in dem Standler wie Kundinnen und Kunden zu Wort kommen, bereits auf Facebook und Instagram gestellt. Vor Mahrer.