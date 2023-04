Für eine Pension ohne Lücke

Einen Ruhestand ohne finanzielle Sorgen? Wer seinen gewohnten Lebensstandard auch in der Pension aufrechterhalten möchte, sollte rechtzeitig an eine zusätzliche private Vorsorge denken, denn das staatliche Pensionssystem steht unter anderem aufgrund des demografischen Wandels vor Herausforderungen.

Geht es nach der Deloitte Millennial Survey 20221, befürchten rund ein Drittel aller zwischen 1980 und 1999 Geborenen, im Pensionsalter in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Die Sorge der Millenials, auch Generation Y genannt, ist nicht unberechtigt. Laut Erhebungen von Mercer Austria2 muss zum Beispiel ein:e heute 40-Jährige:r mit einer signifikant geringeren Pension rechnen als ein:e vergleichbare:r Angestellte:r, der/die vor zehn Jahren in Ruhestand gegangen ist.

Für die Generation Z, also die aktuell 14- bis 28-Jährigen, könnte sich die Situation weiter verschärfen. Zu tun hat das nicht nur mit der ansteigenden Lebenserwartung oder dem Gender-Pay-Gap, der immer noch dafür sorgt, dass Altersarmut hauptsächlich weiblich ist, sondern auch mit dem gesellschaftlichen Wertewandel. Die zunehmende Betonung von „Life“ in der Work-Life-Balance macht Teilzeitarbeit zu einem neuen Standard. Weniger Arbeit bedeutet aber zugleich weniger Geld in den Pensionskassen.

Rechtzeitig privat vorsorgen

Die Altersvorsorge in Österreich stützt sich traditionell auf drei Säulen; nämlich die gesetzliche Pflichtversicherung für Erwerbstätige, die betriebliche Altersvorsorge in Form freiwilliger Sozialleistungen der Arbeitgeber:innen und die private Pensionsvorsorge, die jedem selbst überlassen bleibt. Wer in der Pension seinen gewohnten Lebensstandard aufrechterhalten möchte, sollte zusätzlich zur staatlichen Absicherung auf die private Vorsorge setzen. Sich so frühzeitig wie möglich damit auseinanderzusetzen und Geld zur Seite zu legen, bringt Vorteile, die mathematisch nicht von der Hand zu weisen sind. Der Zinseszinseffekt sorgt dafür, dass es sich lohnt, selbst kleine Beträge in die Zukunft zu investieren.

Eine in Österreich beliebte Möglichkeit der Altersvorsorge ist die private Pensionsversicherung. Neben der klassischen Pensionsversicherung, die ein bestimmtes Kapital zur Pension garantiert, gibt es auch die sogenannte prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge, die vom Staat durch Prämien und/oder Steuerersparnisse gefördert wird.

Edeltraud Fichtenbauer (c) Jeff Mangione

„Die richtige Vorsorge für das Alter zu treffen, ist für viele Menschen ein Anliegen. Die Lösungen der DONAU zur privaten Altersvorsorge bieten nicht nur finanzielle Sicherheit im Ruhestand, sondern auch attraktive Renditen, um langfristig Vermögen aufzubauen. Die DONAU Versicherung steht Ihnen bei allen Fragen rund um die Pensionierung persönlich und kompetent zur Seite und hilft Ihnen dabei, Ihre individuellen Vorsorgeziele zu erreichen.“ Edeltraud Fichtenbauer, Vorstandsdirektorin der DONAU Versicherung

Ab 30 Euro ist man dabei

Bei der prämienbegünstigten Bonus Pension der DONAU profitiert man beispielsweise nicht nur von staatlichen Zuschüssen (für 2023 4,25 Prozent zusätzlich zu den Beträgen) und der Kapitalgarantie, es wird zudem keine Versicherungssteuer auf die Beträge erhoben. Wird am Ende der Laufzeit die Pensionsauszahlung gewählt, fällt auf die bis dahin erzielten Erträge keine Kapitalertrags- und Vermögenszuwachssteuer an und die lebenslangen Pensionszahlungen sind von der Einkommensteuer befreit. Vorteilhaft ist ebenfalls, dass man schon ab 30 Euro monatlich dabei ist, und selbst so ein relativ geringer Betrag über einen längeren Zeitraum eine beachtliche Zusatzpension ergibt. Bei unter 18-Jährigen ist die Vorsorge sogar ab 15 Euro monatlich möglich. Die Höhe der Beiträge kann jede:r selbstverständlich selbst bestimmen und es kann jederzeit bis zum jährlichen Höchstbeitrag zugezahlt werden. Frei wählbar bis zum Schluss ist es auch, ob man sich das Kapital am Ende der Laufzeit einmalig ausbezahlen lässt oder es in Form einer lebenslangen Pension erhält. Der Fiskus verlangt bei Kapitalentnahme die halbe staatliche Förderung zurück und behält die Kapitalertragsteuer ein.

Bonus Pension der DONAU Versicherung ─ Vorteile auf einen Blick Schon ab 30 Euro monatlich (bei unter 18-Jährigen ab 15 Euro monatlich)

4,25 % staatliche Förderung für 2023 Tipp: Optimal wird die Förderung für 2023 mit einer monatlichen Einzahlung von 268,51 Euro genutzt.

Keine Versicherungssteuer, keine Kapitalertragssteuer und keine Einkommenssteuer auf die Pensionszahlung

Sicherheit durch Kapitalgarantie im Ablebensfall während der Ansparphase bei Inanspruchnahme der Pensionszahlung bei Kapitalentnahme, wenn man zu diesem Zeitpunkt eine gesetzliche Alters-, Invaliditäts- oder Berufs­unfähigkeitspension bezieht

Lebenslange Pensionszahlung ab Bezug einer gesetzlichen Alterspension

Verbesserte Hinterbliebenenvorsorge ohne Gesundheitsprüfung

Eltern- und Familienhospizkarenz, Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit als Zusatzbausteine Weitere Infos unter: www.donauversicherung.at

Zur DONAU Versicherung Die DONAU Versicherung ist Österreichs fünftgrößte Versicherung. Sie ist Teil der Vienna Insurance Group. Ihre rund 700.000 Kundinnen und Kunden werden regional, in neun Landesdirektionen und mehr als 70 Geschäfts- und Servicestellen, und damit in ganz Österreich direkt vor Ort betreut. Das Angebot der DONAU umfasst alle Sparten; ihren Schwerpunkt setzt die Versicherung neben den traditionell gut eingeführten Sach- und Kfz-Versicherungen für Private auch auf Gewerbeversicherungen für KMU und innovative Produkte im Lebens- und Krankenversicherungsbereich.

