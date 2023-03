67-Jährige tötet ihre Mutter in Wien

Die Frau beging im Anschluss an die Tat Suizid. Sie dürfte mit der Pflege ihrer 95-jährigen Mutter überfordert gewesen sein.

Eine 67-jährige Frau hat in Wien-Donaustadt ihre 95-jährige Mutter und sich selbst getötet. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst wurden die Leichen am Sonntag um die Mittagszeit an der Wohnadresse der beiden gefunden. Die Stiefschwester der 67-Jährigen hatte die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie keine der Frauen telefonisch erreichen konnte. Die Spurenlage deutete darauf hin, dass die 67-jährige Frau mit einer Schusswaffe erschossen und Suizid begangen hatte.

Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die 67-Jährige hatte sie legal besessen. Erste Ermittlungsergebnisse deuteten darauf hin, dass die Frau mit der Pflege der 95-Jährigen überfordert gewesen sein dürfte. Die Außenstelle Nord des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen.

Hilfe bei Suizidgefahr Es gibt eine Reihe Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der noch recht junge Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at

(APA)