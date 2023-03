Hat sich der Kontinent – und nicht nur die Brüsseler Bürokratie – gegen den König und sein Inselreich verschworen?

Das fragen sich in London Royalisten und Patrioten, seit Frankreichs Ersatzmonarch Emmanuel ihren King in letzter Minute ausgeladen hat. Die Parade an den Champs-Élysées, das Staatsbankett in Versailles, die Verkostung eines Bio-Weins in Bordeaux – alles perdu.

Man kann es Macron nicht verdenken. Schließlich probt seine Nation wieder einmal die Revolution, die Proteste hätten sich womöglich auch gegen den britischen König gerichtet. Beim Spaziergang auf dem Pariser Gemüsemarkt wäre der hochwohlgeborene Gast vor Eier- und Tomatenwürfen nicht gefeit gewesen, im TGV in den Südosten wäre er am Dienstag festgesessen. Einige Revoluzzer fragten auf Schildern, ob er wisse, was eine Guillotine sei.

Von den „Frogs“, den Froschschenkelessern, sind die Briten einiges gewohnt. Aber von den „Krauts“, den Deutschen? Sieht so ein herzliches „Welcome“ aus? Ein Streik legt das Land lahm, vom Berliner Hauptbahnhof bröckelt die Fassade – und falls die Züge am Freitag wieder nach Hamburg verkehren sollten, so sicherlich mit Verspätung. Vielleicht wäre es gleich besser, zu Hause zu bleiben und eine Verkühlung vorzuschützen. Verschnupft – um nicht zu sagen indigniert – sind Charles und Camilla ohnehin. (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.03.2023)